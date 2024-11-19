Завтра відбудеться реліз Stalker 2: який ПК потрібен для комфортної гри (фото)

Геймерах слід мати достатньо продуктивну відеокарту, не менше 8 Гб оперативної пам'яті, а також щонайменше 50 Гб вільного місця на жорсткому диску.

Вже 20 листопада вийде друга частина легендарної франшизи Stalker. Компанія-розробник GSC Game World вказала, які системні вимоги Stalker необхідні для комфортної гри.

В повідомленні компанії йдеться, що для комфортного геймінгу на високих налаштуваннях потрібен комп’ютер з відеокартою GTX 1080 Ti або RTX 2070 Super. Хоча такі відеокарти вважаються вже застарілими, однак є ще одна проблема, з якою зіткнуться геймери — це місце на жорсткому диску.

Системні вимоги для гри STALKER 2: HEART of CHORNOBYL (фото: скриншот)

Сама гра STALKER 2: HEART of CHORNOBYL займатиме цілих 150 Гб вільного місця. Тому це може створити для багатьох геймерів суттєву проблему з кількістю місця на "вінчестері". Загалом розробники вказали мінімальні системні вимоги для Stalker:

Процесор: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K;

Оперативна пам’ять: 8 GB;

Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB;

Місце на диску: 150 GB;

Додатково: SSD.

Рекомендованими системними параметрами для Stalker розробники зазначили наступні:

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-9700K;

Оперативна пам’ять: 16 GB ОЗП;

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB, або NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB або NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;

Місце на диску: 150 GB;

Додатково: SSD.

Нагадаємо, Фокус писав, що 20 листопада відбудеться реліз STALKER 2. Відгуки журналістів з низки геймінгових видань говорять про шалений інтерес до S.T.A.L.K.E.R 2. Нова частина франшизи вже стала найбільш очікуваною новинкою на платформі Steam.

Також ми розповідали, яку відеокарту варто мати, аби пограти в STALKER 2. Розробники компанії Nvidia провели тестування можливостей нових відеокарт для гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, яка буде доступною для гравців уже найближчим часом.