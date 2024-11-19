Завтра состоится релиз Stalker 2: какой ПК нужен для комфортной игры (фото)

Геймерам следует иметь достаточно производительную видеокарту, не менее 8 Гб оперативной памяти, а также не менее 50 Гб свободного места на жестком диске.

Уже 20 ноября выйдет вторая часть легендарной франшизы Stalker. Компания-разработчик GSC Game World указала, какие системные требования Stalker необходимы для комфортной игры.

В сообщении компании говорится, что для комфортного гейминга на высоких настройках нужен компьютер с видеокартой GTX 1080 Ti или RTX 2070 Super. Хотя такие видеокарты считаются уже устаревшими, однако есть еще одна проблема с которой столкнутся геймеры — это место на жестком диске.

Системные требования для игры STALKER 2: HEART of CHORNOBYL (фото: скриншот)

Сама игра STALKER 2: HEART of CHORNOBYL будет занимать целых 150 Гб свободного места. Поэтому это может создать для многих геймеров существенную проблему с количеством места на "винчестере". В общем разработчики указали минимальные системные требования для Stalker:

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K;

Оперативная память: 8 GB;

Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB;

Место на диске: 150 GB;

Дополнительно: SSD.

Рекомендованными системными параметрами для Stalker разработчики отметили следующие:

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K;

Оперативная память: 16 GB ОЗУ;

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB, или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;

Место на диске: 150 GB;

Дополнительно: SSD.

Напомним, Фокус писал, что 20 ноября состоится релиз STALKER 2. Отзывы журналистов из ряда гейминговых изданий говорят о безумном интересе к S.T.A.L.K.E.R 2. Новая часть франшизы уже стала самой ожидаемой новинкой на платформе Steam.

Также мы рассказывали, какую видеокарту стоит иметь, чтобы поиграть в STALKER 2. Разработчики компании Nvidia провели тестирование возможностей новых видеокарт для игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, которая будет доступна для игроков уже в ближайшее время.