Какую видеокарту стоит иметь, чтобы поиграть в STALKER 2: Heart of Chornobyl: в Nvidia рассказали

Разработчики компании Nvidia провели тестирование возможностей новых видеокарт для игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, которая будет доступна для игроков уже в ближайшее время.

Nvidia представила новые Game Ready-драйверы, которые позволяют играть в S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl на удобных консолях или ПК. Об этом говорится в опубликованных результатах тестирования.

В компании сообщили, что обновление 566.14 уже доступно для загрузки через GeForce Experience или фирменное приложение NVIDIA App, которое сегодня выходит из стадии бета-тестирования.

Разработчики обнаружили, что видеокартах семейства GeForce RTX 40 было обнаружено, что при разрешении 4К без использования DLSS видеокарта выдаст около 31 FPS, а сама RTX 4090 не обеспечит даже 60 кадров, поэтому требуется активация DLSS с генерацией кадров;

Если ПК геймера имеет разрешение 1440p, то получить более 30 FPS без DLSS смогут владельцы видеокарт RTX 4060 Ti. В 1080p видеокарта RTX 4060 выдает 43 FPS без DLSS. Все тесты проводились на максимальных настройках. Разработчики также указывают, что мобильные версии GeForce RTX 40хх тоже неплохо справляются с S.T.A.L.K.E.R. 2 без DLSS.

Отметим, что минимальные требования для игры в STALKER 2 включают процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K, не менее 8 Гб оперативной памяти, видеокарту AMD Radeon RX 580 или GeForce GTX 1060. Однако это позволит играть при разрешении до 720p при наличии до 30 fps.

Напомним, Фокус писал о том, что в РФ будут "сажать" за игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Власти РФ обещают отыскать в игре терроризм и экстремизм и наказать всех причастных.

Также мы рассказывали о том, что россиянин обиделся на создателей нового STALKER из-за языка. По мнению автора поста с шантажом, разработчики игры — украинская компания GSC Game World — повели себя "недостойно по отношению к простым игрокам" и обязаны исправиться.