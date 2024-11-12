Яку відеокарту варто мати, аби пограти в STALKER 2: Heart of Chornobyl: у Nvidia розповіли

Розробники компанії Nvidia провели тестування можливостей нових відеокарт для гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, яка буде доступною для гравців уже найближчим часом.

Nvidia представила нові Game Ready-драйвери, які дозволяють грати в S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl на зручних консолях чи ПК. Про це йдеться в опублікованих результатах тестування.

В компанії повідомили, що оновлення 566.14 вже доступне для завантаження через GeForce Experience або фірмовий додаток NVIDIA App, який сьогодні виходить зі стадії бета-тестування.

Розробники виявили, що на відеокартах сімейства GeForce RTX 40 було виявлено, що при здатності 4К без використання DLSS відеокарта видасть близько 31 FPS, а сама RTX 4090 не забезпечить навіть 60 кадрів, тому потрібна активація DLSS з генерацією кадрів;

Якщо ПК геймера має розширення 1440p, то отримати понад 30 FPS без DLSS зможуть власники відеокарт RTX 4060 Ti. У 1080p відеокарта RTX 4060 видає 43 FPS без DLSS. Усі тести проводилися на максимальних налаштуваннях. Розробники також вказують, що мобільні версії GeForce RTX 40хх теж непогано справляються з S.T.A.L.K.E.R. 2 без DLSS.

Зазначимо, що мінімальні вимоги для гри в STALKER 2 включають процесор AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K, не менше 8 Гб оперативної пам'яті, відеокарту AMD Radeon RX 580 або GeForce GTX 1060. Однак це дозволить грати при розширенні до 720p при наявності до 30 fps.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що у РФ будуть "саджати" за гру S.T.A.L.K.E.R. 2. Влада РФ обіцяє відшукати у грі тероризм та екстремізм і покарати усіх причетних.

Також ми розповідали про те, що росіянин образився на творців нового STALKER через мову. На думку автора посту з шантажем, розробники гри — українська компанія GSC Game World — повелися "негідно стосовно простих гравців" і зобов'язані виправитися.