Погрожує "злити" сюжет: росіянин образився на творців нового STALKER через мову

На думку автора посту з шантажем, розробники гри — українська компанія GSC Game World — повелися "негідно стосовно простих гравців" і зобов'язані виправитися. Він дав їм час лише до 15 березня.

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Російський фанат гри "STALKER" збирається шантажувати українських розробників із компанії GSC Game World через відсутність у грі російської локалізації. Ультиматум був висунутий в одному з пабліків у соціальній мережі VK.

Йдеться про групу "Вісник Того самого Сталкера" в соціальній мережі, яка вже кілька років заблокована в Україні. Її автор зажадав від українських розробників локалізувати знову гру на російську, а також поскаржився на бан на форумі гри в Discord.

Ультиматум має бути виконаний до 15 березня цього року, але якщо цього не станеться, він обіцяє викласти в мережу не менше 30 гігабайт деяких присвячених грі матеріалів. 2023 року має вийти нова частина, а це або зірве або відкладе реліз через сюжетні спойлери, вважає шантажист.

У коментарях до публікації користувач Nick Frost, який і висунув власні вимоги до розробників, заявив, що не боїться наслідків, оскільки сам є "учасником СВО" і готовий вибачитися перед авторами після виконання вимог та вибачень з їхнього боку за "негідне ставлення до простих гравців із цих країн".

Він також опублікував кадр із нової частини гри, щоб запевнити у реальній наявності "зливів".

Росіянин шантажує українських розробників популярної гри Фото: Nick Frost Росіянин шантажує українських розробників популярної гри Фото: Nick Frost

Нагадаємо, що розробники "Сталкера-2" GSC Game World влітку минулого року ухвалили рішення відмовитися від російської озвучки через повномасштабну війну РФ проти України. Вони вирішили залишити виключно українську та англійську озвучку, а для російськомовної аудиторії обмежилися субтитрами.

Нагадаємо, 2 березня портал Gamefound повідомляв, що STALKER випустять у вигляді настільної гри. Настільна гра STALKER буде цікава не менш ніж її цифровий оригінал, як обіцяють шанувальникам.