Зона розширюється. STALKER випустять у вигляді настільної гри (фото, відео)

Настільна гра STALKER буде цікава не менш ніж її цифровий оригінал.

Легендарний шутер STALKER, який завоював світовий успіх, виходить у новому форматі – у вигляді настільної гри, повідомляє Gamefound.

Польська студія Awaken Realms, що створила такі ігри як Nemesis, ISS Vanguard та This War of Mine: The Board Game, представила прототип STALKER: The Board Game, створений за мотивами всесвіту Зони. В опублікованому відео фанати гри могли побачити картки та мініатюрні фігури знайомих монстрів.

Фото: S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL Фото: S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL Фото: S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL

За словами розробників, у настільній грі передбачено від одного до чотирьох гравців, яким, як і в оригінальному STALKER, треба буде досліджувати Зону, боротися з небезпекою та вчитися виживати, шукати артефакти та квестові предмети, воювати з мутантами. У грі буде кілька сюжетів, розбитих на 2-4 сценарії, і на проходження кожного гравця доведеться витратити десь дві години. Гравці зможуть створити власний унікальний сталкер зі своїми навичками.

На Gamefound у червні цього року планують запустити збір коштів. Підписники кампанії збору отримають безкоштовне доповнення "Мисливець на монстрів", що містить додаткову мініатюру, шість ігрових карток здібностей та карту персонажа.

Коли саме гра надійде у продаж, поки що невідомо. Очікується, що дату назвуть під час початку збирання грошей.

Гра STALKER створена українською компанією GSC Game World. Від інших ігор вона відрізняється дивовижною локацією та цікавим сюжетом. Дія відбувається у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де за сценарієм гри аварія на четвертому енергоблоці призвела до виникнення різноманітних аномалій. На території АЕС з'явилося багато мутантів, з якими має впоратися головний герой. Також його завданням є пошук артефактів.

Усього було створено три частини гри: "Тінь Чорнобиля", "Чисте небо" та "Поклик Прип'яті". У 2012 році стало відомо, що розробка подальших частин Stalker заморожена, оскільки компанія впритул зайнялася ремейком іншої їхньої знаменитої гри в жанрі стратегії — "Козаки".

