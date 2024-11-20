У Ватикані купили дві копії гри Baldur's Gate 3, яка прославилася своїм відвертим контентом

Про це повідомив видавець гри Майкл Доус і пожартував, що він би хотів побачити список модів.

Культова гра Baldur's Gate 3 продалася тиражем у дві копії у Ватикані. Про це повідомив видавець гри Майкл Доус. Baldur's Gate 3 завоювала серця шанувальників по всьому світу, завдяки відмінно прописаним діалогам і відвертості: у ній можна заводити романи з іншими ігровими персонажами, зокрема й гомосексуальні, можна переспати з ведмедем, а також можна стати абсолютним злом. Про це пише PC gamer.

Та сама сцена з ведмедем із Baldur's Gate 3

За словами директора з видавництва Larian, який сьогодні поділився своїми висновками, у священних стінах Ватикану тепер грають рівно у дві копії Baldur's Gate 3. Це другий помітний випадок ігрової поведінки Католицької церкви цього року, оскільки в липні вона висвятила свого першого святого-геймера.

"Продав 2 копії Baldur's Gate 3 у Ватикані з 1 списком бажань. Мені б хотілося думати, що останній — це просто Папа Римський, який чекає, коли у нього з'явиться вільна хвилинка. Хотілося б побачити їхній список модів. Б'юся об заклад, що він абсолютно огидний", — пожартував Майкл Доус.

Хоча дві копії RPG не здаються чимось великим, важливо пам'ятати, що насправді являє собою Ватикан — ділянка землі площею 121 акр у Римі, яка є суверенним утворенням і резиденцією Католицької церкви. Населення становить близько 764 осіб, половина з яких навіть не живе в цьому місці. Трохи більше 100 з них належать до Папської швейцарської гвардії.

Сцена з Baldur's Gate 3 Фото: Скриншот

Також є всі шанси, що член вищезгаданої швейцарської гвардії насолоджувався Baldur's Gate 3 у вільний час.

Baldur's Gate III вийшла в серпні 2023 року. Пізніше розробники додали офіційну підтримку користувацьких модифікацій. Загалом за добу геймери завантажили понад мільйон модів, а деякі роботи вразили навіть главу Larian Studios.

У Baldur's Gate III від студії Larian можна грати за одного із пропонованих персонажів, серед яких є вампір і вигнана з пекла дияволиця, а можна створити свого власного. Також можна грати за Темну Спокусу, нащадка бога смерті і йти найтемнішим шляхом з можливих, вирізаючи і піддаючи вогню цілі поселення. Гравці також можуть завести романи з будь-яким зі своїх супутників, незалежно від їхньої статі та раси. У якийсь момент можна також переспати з демоном, посланницею з пекла і друїдом в образі ведмедя.

Трейлер Baldur's Gate 3

Нагадаємо, тим часом увесь світ готується до прем'єри найбільш довгоочікуваної гри за останні роки — це S.T.A.L.K.E.R. 2. Фокус писав про системні вимоги для цієї гри від української студії.

Примітно, але в РФ у S.T.A.L.K.E.R. 2 пограти не вийде. Там будуть саджати за купівлю копії гри.