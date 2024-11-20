В Ватикане купили две копии игры Baldur's Gate 3, которая прославилась своим откровенным контентом

Об этом сообщил издатель игры Майкл Доус и пошутил, что он бы хотел увидеть список модов.

Культовая игра Baldur's Gate 3 продалась тиражом в две копии в Ватикане. Об этом сообщил издатель игры Майкл Доус. Baldur's Gate 3 завоевала сердца поклонников по всему миру, благодаря отлично прописанным диалогам и откровенности: в ней можно заводить романы с другими игровыми персонажами, в том числе и гомосексуальные, можно переспать с медведем, а также можно стать абсолютным злом. Об этом пишет PC gamer.

Та самая сцена с медведем из Baldur's Gate 3

По словам директора по издательству Larian, который сегодня поделился своими выводами, в священных стенах Ватикана теперь играют ровно в две копии Baldur's Gate 3. Это второй заметный случай игрового поведения Католической церкви в этом году, поскольку в июле она рукоположила своего первого святого-геймера.

"Продал 2 копии Baldur's Gate 3 в Ватикане с 1 списком желаний. Мне бы хотелось думать, что последний — это просто Папа Римский, который ждет, когда у него появится свободная минутка. Хотелось бы увидеть их список модов. Держу пари, что он абсолютно отвратительный", — пошутил Майкл Доус.

Хотя две копии RPG не кажутся чем-то большим, важно помнить, что на самом деле представляет собой Ватикан — участок земли площадью 121 акр в Риме, который является суверенным образованием и резиденцией Католической церкви. Население составляет около 764 человек, половина из которых даже не живет в этом месте. Чуть более 100 из этого числа включают в себя Папскую швейцарскую гвардию.

Сцена из Baldur's Gate 3 Фото: Скриншот

Также есть все шансы, что член вышеупомянутой швейцарской гвардии наслаждался Baldur's Gate 3 в свободное время.

Baldur’s Gate III вышла в августе 2023 года. Позже разработчики добавили официальную поддержку пользовательских модификаций. Всего за сутки геймеры скачали более миллиона модов, а некоторые работы поразили даже главу Larian Studios.

В Baldur’s Gate III от студии Larian можно играть за одного из предлагаемых персонажей, среди которых есть вампир и изгнанная из Ада дьяволица, а можно создать своего собственного. Также можно играть за Темный Соблазн, отпрыска бога смерти и идти по самому темному пути из возможных, вырезая и предавая огню целые поселения. Игроки также могут завести романы с любым из своих спутников, независимо от их пола и расы. В какой-то момент можно также переспать с демоном, посланницей из ада и друидом в образе медведя.

Трейлер Baldur's Gate 3

Напомним, тем временем весь мир готовится к премьере самой долгожданной игры за последние годы – это S.T.A.L.K.E.R. 2. Фокус писал о системных требованиях для этой игры от украинской студии.

Примечательно, но в РФ в S.T.A.L.K.E.R. 2 поиграть не получится. Там будут сажать за покупку копии игры.