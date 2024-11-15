Системные требования S.T.A.L.K.E.R 2 оказались не такими, как сообщалось: о чем умолчал разработчик

Требования к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчик указал с технологиями масштабирования, не предупредив об этом пользователей.

Компания Nvidia провела тесты системных требований для игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, и оказалось, что даже компьютер с видеокартой GeForce RTX 4090 не будет гарантировать разрешение 60 FPS, как уверял разработчик GSC Game World. Об этом пишет "УНИАН".

Отмечается, что представитель GSC в официальном Discord-сообществе игры сообщил, что системные требования были указаны с учетом технологий апскейла и суперсемплинга, вроде Nvidia DLSS и AMD FSR.

"Для достижения аналогичной производительности на указанных характеристиках ПК следует использовать технологию апскейлинга TSR на минимальных настройках. Для достижения указанной производительности при средних, высоких и эпических настройках следует использовать DLSS, TSR и их аналоги", — говорилось в сообщении.

Но изначально в самом анонсе о технологии масштабирования не сообщали.

Поклонники оказались разочарованы как слишком высокими требованиями, так и тем, что о необходимости технологии масштабирования не рассказали изначально. Один из игроков, который обвинил компанию GSC во лжи относительно системных требований, был заблокирован в сообществе Steam. Но компания быстро отреагировала в сети Х, сообщив, что разбанила пользователя, которого заблокировал новый модератор.

Системные требования к игре игры игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl Фото: Скриншот

Минимальные требования для игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, релиз которой назначен на 20 ноября, включают процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K, не менее 8 Гб оперативной памяти, видеокарту AMD Radeon RX 580 или GeForce GTX 1060. Впрочем, эта "начинка" позволит играть при разрешении до 720p при наличии до 30 fps.

Напомним, в середине октября украинская студия GSC Game World позволила провести в игре около трех часов журналистам нескольких западных игровых изданий. После этого лишь по итогам превью-сессии СМИ называют S.T.A.L.K.E.R. 2 кандидатом на звание лучшей игры 2024 года.

В России за эту игру, возможно, будут сажать в тюрьму.