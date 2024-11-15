Системні вимоги S.T.A.L.K.E.R 2 виявилися не такими, як повідомлялось: про що промовчав розробник

Вимоги до гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробник вказав з технологіями масштабування, не попередивши про це користувачів.

Компанія Nvidia провела тести системних вимог для гри S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, і виявилося, що навіть комп'ютер з відеокартою GeForce RTX 4090 не гарантуватиме роздільну здатність 60 FPS, як запевняв розробник GSC Game World. Про це пише "УНІАН".

Зазначається, що представник GSC в офіційній Discord-спільноті гри повідомив, що системні вимоги були вказані з урахуванням технологій апскейла і суперсемплінгу, на кшталт Nvidia DLSS і AMD FSR.

"Для досягнення аналогічної продуктивності на зазначених характеристиках ПК слід використовувати технологію апскейлінгу TSR на мінімальних налаштуваннях. Для досягнення зазначеної продуктивності за середніх, високих і епічних налаштувань слід використовувати DLSS, TSR і їхні аналоги", — йшлося у повідомленні.

Але спочатку у самому анонсі про технології масштабування не повідомляли.

Шанувальники виявилися розчаровані як надто високими вимогами, так і тим, що про необхідність технології масштабування не розповіли спочатку. Один з гравців, який звинуватив компанію GSC у брехні щодо системних вимог, був заблокований у спільноті Steam. Але компанія швидко відреагувала у мережі Х, повідомивши, що розбанила користувача, якого заблокував новий модератор.

Системні вимоги до гри гри S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl Фото: Скріншот

Мінімальні вимоги для гри S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, реліз якої призначений на 20 листопада, включають процесор AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K, не менше 8 Гб оперативної пам'яті, відеокарту AMD Radeon RX 580 або GeForce GTX 1060. Утім, ця "начинка" дозволить грати при розширенні до 720p при наявності до 30 fps.

Нагадаємо, у середині жовтня українська студія GSC Game World дозволила провести в грі близько трьох годин журналістам декількох західних ігрових видань. Після цього лише за підсумками прев'ю-сесії ЗМІ називають S.T.A.L.K.E.R. 2 кандидатом на звання найкращої гри 2024 року.

У Росії за цю гру, можливо, саджатимуть до в'язниці.