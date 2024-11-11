Покарають через "тероризм": у РФ будуть "саджати" за гру S.T.A.L.K.E.R. 2, деталі

Росіяни можуть опинитись у в'язниці, зігравши в гру гру-шутер S.T.A.L.K.E.R. 2, продаж якої починається 20 листопада. Влада РФ обіцяє відшукати у грі тероризм та екстремізм і покарати усіх причетних.

Російські спецслужби зацікавляться громадянами РФ, які придбають гру-шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 компанії GSC Game World. У перші дні після початку продажу росіян все ж не арештовуватимуть. Але потім, коли стане відомо про наповнення ігрового світу, покупцям будуть загрожувати серйозні терміни за екстремізм та тероризм. Про можливу долю росіян-прихильників S.T.A.L.K.E.R. 2, заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Антон Горєлкін розповів росЗМІ "РИА Новости".

Заява Горєлкіна з'явилась увечері 11 листопада, за 9 днів до початку офіційного продажу комп'ютерної гри. Російський посадовець згадав, що компанія-виробник фінансово допомагає ЗСУ. Втім, на його думку, це не стане підставою для заборони росіянами купувати програмний продукт. З його слів, спершу з програмою ознайомляться і, цілком ймовірно, виявлять там заборонений контент — наприклад, заклики до тероризму та екстремізму. У такому випадку росіян очікують "найсуворіші заходи". Крім того, людей саджатимуть за "поширення забороненої інформації", заявив представник Держдуми.

"Я вважаю, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl має всі шанси виявитися офіційно забороненою на території Росії. Не виключаю, що якщо після її виходу в ігровому контенті виявиться протиправна інформація (екстремізм, виправдання тероризму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі тощо) будуть вжиті найсуворіші заходи", — сказав він.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 - заява Держдуми РФ Фото: Скриншот

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 — деталі

На порталі та у соцмережах Epic Games не відшукалось заяв про те, що компанію-виробника турбують дії Держдуми РФ щодо обмежень для покупців з Росії. На порталі можна побачити, що продаж починається з 20 листопада і, залежно від варіанту, гра коштує від 1 899 до 2 539 грн.

Зазначимо, у серпні Фокус писав про офіційний трейлер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2, який вийшов на YouTube-каналі GSC Game World. Розробники нагадали, що гру вперше презентували в 2018 році і вона встановлюватиметься на ПК і Xbox Series X|S. Події розгортатимуться на території зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС: туди потрапляють "сталкери", які шукають артефакти та переживають пригоди. Раніше ЗМІ розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія припинила діяльність на території країни-агресора та в Білорусі.

Нагадуємо, у березні 2024 року розробник з РФ почав шантажувати компанію GSC Game World, що "зіллє" у мережі 30 гігабайт даних про гру, якщо у ній не буде російської локалізації. Після цього шантажисти заявили, що отримали секретні файли від розробника, який не погоджується з політикою компанії.