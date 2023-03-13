Шантаж творців "STALKER 2": секретні матеріали хакерам передав розробник, — РосЗМІ

Шантажисти заявили, що українська студія нібито "ненавидить російськомовне населення", а всі матеріали їм передав розробник, який нібито не погоджується з політикою GSC Game World.

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Росіяни, які шантажують українську відеоігрову компанію GSC Game World, заявили, що всі секретні матеріали щодо гри "STALKER 2" їм передав один із розробників. Про це повідомляє російський Telegram-канал "Обережно, новини".

Канал пише, зв'язався з адміністраторами групи в російській соціальній мережі ВКонтакте "Вісник "Того самого Сталкера". Вони заявили, що не є хакерами, а всі матеріали, які вони погрожують опублікувати у вільному доступі, їм передав один із членів команди розробників. Ця людина нібито не погоджується з політикою компанії GSC Game World.

"Ми не російські, не українські, не казахстанські хакери. Ми стара спільнота, яка розбирає історичні моменти гри. Викладали різні матеріали щодо скасованих проєктів GSС, вивчали білди та інше", — заявили адміністратори.

За їхніми словами, не хочуть нашкодити українській студії, а на такий крок зважилися через те, що та нібито зазнає "ненависті" до російськомовного населення.

Відповідь GSC Game World

Сама студія GSC Game World відповіла на погрози публікації секретних даних про "STALKER 2". Так, у компанії заявили, що принципова позиція команди творців гри, яка полягає у підтримці України, незмінна.

"І це не зміниться в майбутньому, не дивлячись на спроби зламати нас. Тому що коли віриш у щось і любиш усім серцем, маєш захищати це за будь-яку ціну", — заявили в компанії.

У GSC Game World також попросили геймерів не переглядати матеріал по "STALKER 2", якщо з дійсно опублікують в Мережі, а також не розповсюджувати їх самостійно. Це може негативно вплинути на сприйняття фінальної версії гри.

Нагадаємо, що адміністратори групи у ВКонтакті "Вісник "Того самого Сталкера" шантажують українських розробників і вимагають, щоб вони повернули російську локалізацію у гру. Ультиматум має бути виконаний до 15 березня цього року, але якщо цього не станеться він, обіцяє викласти в мережу не більше 30 гігабайтів деяких присвячених грі матеріалів.