Шантаж создателей "S.T.A.L.K.E.R. 2": секретные материалы хакерам передал разработчик, — РосСМИ

Шантажисты заявили, что украинская студия якобы "ненавидит русскоязычное население", а все материалы им передал разработчик, который не согласен с политикой GSC Game World.

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Россияне, которые шантажируют украинскую видеоигровую компанию GSC Game World, заявили, что все секретные материалы по игре "S.T.A.L.K.E.R. 2" им передал один из разработчиков. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Осторожно, новости".

Канал пишет, связался с администраторами группы в российской социальной сети ВКонтакте "Вестник "Того Самого Сталкера". Они заявили, что не являются хакерами, а все материалы, которые они грозятся опубликовать в свободном доступе, им передал один из членов команды разработчиков. Этот человек якобы не согласен с политикой компании GSC Game World.

"Мы не русские, не украинские, не казахстанские хакеры. Мы старое сообщество, которое разбирает исторические моменты игры. Выкладывали разные материалы по отмененным проектам GSС, изучали билды и прочее", — заявили администраторы.

По их словам, не хотят навредить украинской студии, а на такой шаг решились из-за того, что та якобы испытывает "ненависть" к русскоязычному населению.

Ответ GSC Game World

Сама студия GSC Game World ответила на угрозы публикации секретных данных о "S.T.A.L.K.E.R. 2". Так, в компании заявили, что принципиальная позиция команды создателей игры, которая заключается в поддержке Украины, неизменимая.

"И это не изменится в будущем, несмотря на попытки сломить нас. Потому что когда веришь во что-то и любишь всем сердцем, должен защищать это за любую цену", — заявили в компании.

В GSC Game World также попросили геймеров не просматривать материале по "S.T.A.L.K.E.R. 2", если из действительно опубликуют в Сети, а также не распространять их самостоятельно. Это может негативно сказаться на восприятии финальной версии игры.

Напомним, что администраторы группы во ВКонтакте "Вестник "Того Самого Сталкера" шантажируют украинских разработчиков и требуют, чтобы они вернули российскую локализацию в игру. Ультиматум должен быть выполнен до 15 марта этого года, но если этого не случится он, обещает выложить в сеть не менее 30 гигабайт неких посвященных игре материалов.