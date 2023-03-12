Угрожает "слить" сюжет: россиянин обиделся на создателей нового S.T.A.L.K.E.R. из-за языка

По мнению автора поста с шантажом, разработчики игры — украинская компания GSC Game World — повели себя "недостойно по отношению к простым игрокам" и обязаны исправиться. Он дал им время всего до 15 марта.

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Российский фанат игры "S.T.A.L.K.E.R." собирается шантажировать украинских разработчиков из компании GSC Game World из-за отсутствия в игре русской локализации. Ультиматум был выдвинут в одном из пабликов в социальной сети VK.

Речь идет о группе "Вестник "Того Самого Сталкера" в социальной сети, которая уже несколько лет заблокирована в Украине. Ее автор потребовал от украинских разработчиков локализировать вновь игру на русский, а также пожаловался на бан на форуме игры в Discord.

Ультиматум должен быть выполнен до 15 марта этого года, но если этого не случится он обещает выложить в сеть не менее 30 гигабайт неких посвященных игре материалов. В 2023 году должна выйти новая часть, а это или сорвет или отложит релиз из-за сюжетных спойлеров, считает шантажист.

В комментариях к публикации пользователь Nick Frost, который и выдвинул собственные требования к разработчикам, заявил, что не боится последствий, так как сам является "участником СВО" и готов извиниться перед авторами после выполнения требований и извинений с их стороны за "недостойное отношение к простым игрокам из этих стран".

Он также опубликовал кадр из новой части игры, чтобы заверить в реальном наличии "сливов".

Россиянин шантажирует украинских разработчиков популярной игры Фото: Nick Frost Россиянин шантажирует украинских разработчиков популярной игры Фото: Nick Frost

Напомним, что разработчики "Сталкера-2" GSC Game World летом прошлого года приняли решение отказаться от русской озвучки из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Они приняли решение оставить исключительно украинскую и английскую озвучку, а для русскоязычной аудитории ограничились субтитрами.

Напомним, 2 марта портал Gamefound сообщал, что S.T.A.L.K.E.R. выпустят в виде настольной игры. Настольная игра S.T.A.L.K.E.R. будет интересна не менее, чем ее цифровой оригинал, как обещают поклонникам.