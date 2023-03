Зона расширяется. S.T.A.L.K.E.R. выпустят в виде настольной игры (фото, видео)

Настольная игра S.T.A.L.K.E.R. будет интересна не менее, чем ее цифровой оригинал.

Легендарный шутер S.T.A.L.K.E.R., завоевавший мировой успех, выходит в новом формате – в виде настольной игры, сообщает Gamefound.

Польская студия Awaken Realms, создавшая такие игры как Nemesis, ISS Vanguard и This War of Mine: The Board Game, представила прототип S.T.A.L.K.E.R.:The Board Game, созданный по мотивам вселенной Зоны. В опубликованном видео фанаты игры могли увидеть карточки и миниатюрные фигуры знакомых монстров.

Фото: S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL Фото: S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL Фото: S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL

По словам разработчиков, в настольной игре предусмотрено от одного до четырех игроков, которым, как и в оригинальном S.T.A.L.K.E.R., надо будет исследовать Зону, бороться с опасностью и учиться выживать, искать артефакты и квестовые предметы, воевать с мутантами. В игре будет несколько сюжетов, разбитых на 2-4 сценария, и на прохождение каждого участнику придется потратить где-то два часа. Игроки смогут создать собственного уникального сталкера со своими навыками.

На Gamefound в июне этого года планируют запустить сбор средств. Подписчики кампании сбора получат бесплатное дополнение "Охотник на монстров", содержащее дополнительную миниатюру, шесть игровых карт способностей и карту персонажа.

Когда именно игра поступит в продажу, пока что неизвестно. Ожидается, что дату назовут во время начала сбора денег.

Игра S.T.A.L.K.E.R. создана украинской компанией GSC Game World. От других игр она отличается зрелищной локацией и интересным сюжетом. Действие происходит в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где по сценарию игры авария на четвертом энергоблоке привела к возникновению разного рода аномалий. На территории АЭС появилось множество мутантов, с которыми должен справиться главный герой. Также его задачей является поиск артефактов.

Всего было создано три части игры: "Тень Чернобыля", "Чистое небо" и "Зов Припяти". В 2012 году стало известно, что разработка дальнейших частей Stalker заморожена, так как компания вплотную занялась римейком другой их знаменитой игры в жанре стратегии — "Казаки".

