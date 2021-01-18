S.T.A.L.K.E.R. 2: разработчики представили тизер долгожданного шутера (видео)

Действия игры будут происходить в полуразрушенной школе в мертвом городе Припять.

Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. представили тизер второй части шутера и сообщили, что новенького подготовили для игроков. Об этом в блоге Xbox рассказал PR-менеджер украинской студии-разработчика игры GSC Game World Захар Бочаров.

Действия игры будут происходить в разрушенной школе на окраине Припяти. Это крайне опасное место, где, по словам авторов, "никто не хотел бы оказаться по своей воле".

Главного героя зовут Скиф, и он постоянно находится в ожидании неминуемой опасности.

"Вы видите этот мир глазами сталкера по имени Скиф – запомните кодовое имя, вы будете его часто слышать. Следуя примеру своих предшественников, S.T.A.L.K.E.R. 2 представляет совершенно нового главного героя. Его действия станут новой важной главой в истории Зоны", – говорится в сообщении.

В качестве саундтрека к игре разработчики взяли мелодию из песни российской рок-группы "Сплин" "Линия жизни", которая полностью вписывается в созданную сцену.

Работа над S.T.A.L.K.E.R. 2 еще продолжается, поскольку студия хочет добиться максимального качества на каждой заявленной платформе. Известно, что она выйдет на ПК та Xbox Series X/S. В ней будет обновлена система симуляции жизни под названием A-Life 2.0., а персонажи смогут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

В игре появятся новые локации, мутанты, артефакты и аномалии.

Точная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что не называется.

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S.T.A.L.K.E.R. – название вымышленной вселенной, которая создана на основе повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких, снятого по её мотивам фильма режиссёра Андрея Тарковского "Сталкер" и реальной Чернобыльской зоны. Игра вышла в 2007 году и сразу же завоевала популярность среди геймеров.

В 2008 году вышло "Чистое небо" – самостоятельное дополнение для игры, которое является приквелом к событиям оригинала, а в 2009-м – второе дополнение "Зов Припяти".

Напомним, игра из популярной серии Assassinʼs Creed поможет восстановить собор Парижской Богоматери. Для того чтобы воссоздать город XVIII века, разработчики тщательно изучали исторические документы и около двух лет потратили только на собор Парижской Богоматери. После разрушительного пожара в 2019 году эта информация пришлась очень кстати.