STALKER 2: розробники представили тизер довгоочікуваного шутера (відео)

Дії гри будуть відбуватися в напівзруйнованій школі в мертвому місті Прип'ять.

Розробники гри STALKER представили тизер другій частині шутера і повідомили, що новенького підготували для гравців. Про це в блозі Xbox розповів PR-менеджер української студії-розробника гри GSC Game World Захар Бочаров.

Дії гри будуть відбуватися в зруйнованій школі на околиці Припʼяті. Це вкрай небезпечне місце, де, за словами авторів, "ніхто не хотів би опинитися за власним бажанням".

Головного героя звуть Скіф, і він постійно знаходиться в очікуванні неминучої небезпеки.

"Ви маєте доступ до цього світу очима сталкера на імʼя Скіф — запамʼятайте кодове імʼя, ви будете його часто чути. Наслідуючи приклад своїх попередників, STALKER 2 представляє абсолютно нового головного героя. Його дії стануть новою важливою главою в історії Зони", — йдеться в повідомленні.

Як саундтрек до гри розробники взяли мелодію з пісні російської рок-групи "Сплін" — "Лінія життя", яка повністю вписується у створену сцену.

Робота над STALKER 2 ще триває, оскільки студія хоче домогтися максимальної якості на кожній заявленої платформі. Відомо, що вона вийде на ПК та Xbox Series X/S. У ній буде оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0., а персонажі зможуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

У грі зʼявляться нові локації, мутанти, артефакти і аномалії.

Точна дата виходу STALKER 2 поки що не називається.

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STALKER — назва вигаданого всесвіту, яка створена на основі повісті "Пікнік на узбіччі" братів Стругацьких, знятого за її мотивами фільму режисера Андрія Тарковського "Сталкер" і реальної Чорнобильської зони. Гра вийшла у 2007 році і відразу ж завоювала популярність серед геймерів.

У 2008 році вийшло "Чисте небо" — самостійне доповнення для гри, яке є приквелом до подій оригіналу, а у 2009-му — друге доповнення "Поклик Припʼяті".

Нагадаємо, гра з популярної серії Assassinʼs Creed допоможе відновити собор Паризької Богоматері. Для того щоб відтворити місто XVIII століття, розробники ретельно вивчали історичні документи і близько двох років витратили тільки на собор Паризької Богоматері. Після руйнівної пожежі у 2019 році ця інформація була дуже доречною.