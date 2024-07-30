Сильно похудевшая Кэти Перри анонсировала новую песню (видео)

Певица говорит, что на эту песн ее вдохновили жених Орландо Блум и их дочь Дейзи, которой скоро исполнится четыре года.

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39-летняя американская певица Кэти Перри отчаянно пытается оправиться от провала с первым синглом из нового альбома "143" под названием "Woman's World" и уже представила своим 206 миллионам подписчиков в Instagram анонс еще одной песни "Lifetimes".

"Эти 143 воспроизведения действительно превратились в настоящие вечеринки", – подписала артистка кадры из видеоклипа.

Перри организовала танец с дуэтом инфлюенсеров Брук Блевитт и Джесс Куолтер, чтобы сопровождать тизер-фрагмент. На ней – джинсовая жилетка с блестками и брюки такого же цвета. Наряд не скрывает очень стройную фигуру звезды, которая недавно удивила всех резким похудением и, похоже, продолжает терять вес. Подтянутый живот – та часть тела, которую Кэти теперь с радостью демонстрирует поклонникам.

Песня представляет собой танцевальный трек, похожий на те, что активно использовались в 2000-ых.

По словам Перри, песня была вдохновлена ее женихом Орландо Блумом и дочерью Дейзи, которой 20 августа исполнится четыре года. Она сказала, что идея мелодии возникла из милого разговора между ней и малышкой.

"Lifetimes — это песня, которую я написала под впечатлением от своей дочери. Разумеется, я говорю ей "Я люблю тебя" перед тем, как она ложится спать каждую ночь. Но теперь я начала говорить ей: "Ты найдешь меня в каждой жизни?", и она отвечает: "Да"", – призналась знаменитость.

Первый сингл "Woman's World" не впечатлил поклонников артистки. Критики назвали его шаблонным, неинтересным и преисполненном клише. В нем Кэти предстала в весьма откровенных образах, что еще вызвало разговоры и об объективации женщин. Более того, песня была спродюсирована доктором Люком, которого певица Кеша обвинила в сексуальном насилии и изнасиловании. Ранее Кэти работала с 50-летним музыкальным продюсером над своими синглами "I Kissed A Girl" и "Teenage Dream".

Среди отзывов на трек один из пользователей в сети назвал его "Больной мужской фантазией".

Выход нового альбома Перри "143" запланирован на 20 сентября. Обсуждая название альбома, она призналась:

"Это мои числа ангелов. Это то, что я вижу, когда мне нужны руководство, подтверждение, или просто уверенность в том, что я в нужном месте и в нужное время".

Ранее Фокус писал, что Кэти Перри готовится к судебным разборкам с семьей ветерана.