Кеті Перрі, яка сильно схудла, анонсувала нову пісню (відео)

Співачка каже, що на цю пісню її надихнули наречений Орландо Блум і їхня донька Дейзі, якій скоро виповниться чотири роки.

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39-річна американська співачка Кеті Перрі відчайдушно намагається оговтатися від провалу з першим синглом з нового альбому "143" під назвою "Woman's World" і вже презентувала своїм 206 мільйонам підписників в Instagram анонс ще однієї пісні "Lifetimes".

"Ці 143 відтворення справді перетворилися на справжні вечірки", — підписала артистка кадри з відеокліпу.

Перрі організувала танець з дуетом інфлюенсерів Брук Блевітт і Джесс Куолтер, щоб супроводжувати тизер-фрагмент. На ній — джинсова жилетка з блискітками та штани такого ж кольору. Вбрання не приховує дуже струнку фігуру зірки, яка нещодавно здивувала всіх різким схудненням і, схоже, продовжує втрачати вагу. Підтягнутий живіт — та частина тіла, яку Кеті тепер з радістю демонструє шанувальникам.

Пісня представляє собою танцювальний трек, схожий на ті, що активно використовувалися у 2000-х.

За словами Перрі, пісня була натхненна її нареченим Орландо Блумом і дочкою Дейзі, якій 20 серпня виповниться чотири роки. Вона сказала, що ідея мелодії виникла з милої розмови між нею і малятком.

"Lifetimes — це пісня, яку я написала під враженням від своєї доньки. Зрозуміло, я кажу їй "Я люблю тебе" перед тим, як вона лягає спати щоночі. Але тепер я почала говорити їй: "Ти знайдеш мене в кожному житті?", і вона відповідає: "Так", — зізналася знаменитість.

Перший сингл "Woman's World" не вразив шанувальників артистки. Критики назвали його шаблонним, нецікавим і сповненим кліше. У ньому Кеті постала в вельми відвертих образах, що ще викликало розмови і про об'єктивацію жінок. Ба більше, пісня була спродюсована доктором Люком, якого співачка Кеша звинуватила в сексуальному насильстві та зґвалтуванні. Раніше Кеті працювала з 50-річним музичним продюсером над своїми синглами "I Kissed A Girl" і "Teenage Dream".

Серед відгуків на трек один із користувачів у мережі назвав його "Хворою чоловічою фантазією".

Вихід нового альбому Перрі "143" заплановано на 20 вересня. Обговорюючи назву альбому, вона зізналася:

"Це мої числа ангелів. Це те, що я бачу, коли мені потрібні керівництво, підтвердження, або просто впевненість у тому, що я в потрібному місці і в потрібний час".

Раніше Фокус писав, що Кеті Перрі готується до судових розборок із сім'єю ветерана.