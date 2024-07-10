У шортах і чоботях: Кеті Перрі поділилася кадрами майбутнього музичного кліпу (відео)

Співачка просуває свою нову пісню, яка вийде 11 липня. У новому кліпі Кеті Перрі постала в спекотному образі, показавши підтягнуту фігуру.

Related video

Американська співачка й актриса Кеті Перрі 9 липня прорекламувала майбутній музичний кліп на сингл Woman's World. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася з численними шанувальниками кадрами зі зйомок.

39-річна попзірка продемонструвала свою струнку фігуру в коротких шортах і блискучому червоно-біло-синьому бюстгальтері з вирізами. Свій образ Кеті доповнила гірчичного кольору замшевими чобітьми-ботфортами на шнурівці та високих підборах. Вона пов'язала червоно-білий шарф у горошок навколо свого чорного волосся, а на стегна одягла помаранчевий пояс із блискучими "робочими" інструментами. В уривках знаменитість танцює на тлі військового плаката 1943 року з написом "Ми можемо це зробити".

Виконавиця хітів мала, як зазвичай, прекрасний вигляд з повним макіяжем на обличчі, включно з глянцевою червоною помадою. Кеті не пошкодувала деталей, продемонструвавши довгий французький манікюр і надівши сріблясті сережки у формі гайкового ключа. У другому, дещо відмінному вбранні артистка з'явилася в джинсовому обтислому комбінезоні.

Використовуючи текст своєї пісні, вона підписала пост: "Малюк, ми не йдемо! 11 липня о 16:00 за Тихоокеанським часом". Зірка просуває свою нову композицію з кінця червня, і повна версія пісні має вийти в четвер, а відеокліп — у п'ятницю.

"Жіночий світ" був скандально спродюсований доктором Люком, якого звинувачували в сексуальному насильстві. Раніше Кеті працювала з 50-річним музичним продюсером над своїми синглами I Kissed A Girl, Teenage Dream та іншими.

Раніше, 28 червня, Фокус писав про те, що Кеті Перрі розкритикували за копіювання Б'янки Цензорі. Користувачі пригадали Кеті скандал з Balenciaga, а також зазначили, що їй необов'язково уподібнюватися до Б'янки Цензорі, щоб просувати свій новий альбом.