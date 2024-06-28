Кеті Перрі розкритикували за копіювання Б'янки Цензорі

Користувачі пригадали Кеті скандал з Balenciaga, а також зазначили, що їй необов'язково уподібнюватися до Б'янки Цензорі, щоб просувати свій новий альбом.

39-річна американська співачка Кеті Перрі, яка викликала фурор на Тижні моди в Парижі, з'явившись на показі Balenciaga в чорному хутряному довгому пальто на голе тіло і стилізованих під рвані капронових чорних колготах. У мережі багато хто відразу ж провів паралелі з дружиною репера Каньє Веста Бьянкою Цензорі, яка прославилася вбраннями без спідньої білизни, щоразу демонструючи дедалі відвертіші образи на публіці. Не обійшлося без критики, пише Daily Mail.

Під фотографіями співачки в мережі користувачі дивуються, навіщо їй уподібнюватися скандальній Б'янці.

Співачка обрала дуже сміливе вбрання для виходу в люди Фото: katyperry/instagram

"Усі копіюють Б'янку! Особисто мені це здається дивним, але вона поклала початок цьому тренду, і тепер всі її копіюють! Це так неоригінально, нудно",

"Вибач, Кеті, Б'янка була там і зробила це", "Що сталося з цими голлівудськими типами — Б'янкою Цензорі, тепер вона... Сумно, що ці жінки не можуть старіти витончено, чіпляючись за збочений світ. Цінність людини — більше, ніж тіло!", "Боже мій, вона насправді копіює образ нещасної дружини Кейна Веста, щоб потрапити в газети", "Вона приєдналася до клану Каньє! Я завжди з якоїсь причини вважав КП розумною молодою жінкою, але, з огляду на її "схуднення" і стиль одягу, я помилявся", "Кеті... Ти змагаєшся з дружиною Каньє?", "Коли дружина Каньє почала походжати практично оголеною, всі ахнули від жаху, але, схоже, це починає набирати обертів. Що далі? Рентгенівські знімки їхніх внутрішніх органів, перетворені на сукні, бо мені здається, що це єдина частина їхніх тіл, яку ми не бачили", — пишуть обурені завсідники соцмереж.

Ніколь Кідман і Кеті Перрі на показі Balenciaga Фото: katyperry/instagram

Були й ті, хто засудив Кеті за симпатію до бренду, який оскандалився через рекламу сумок з елементами БДСМ, використавши в кампанії фото з дітьми. За словами коментаторів, їй не обов'язково було так одягатися, щоб просувати свій новий альбом, і не варто було забувати про репутацію модного дому, у вбранні від якого вона з'явилася.

Кеті поки ніяк не відповіла на коментарі. Не поспішає пояснювати публіці своє вбрання і сама Цензорі. Разом із чоловіком вона прилетіла до Парижа і вже відзначилася своїми виходами. Зокрема, до ресторану вона приїхала, обмотана скотчем у районі стегон і ніг, а груди прикрила лише смужкою тканини.

Французи, які побачили різних знаменитостей, уже були обурені тією неповагою, яку Б'янка демонструє своїми надто відвертими вбраннями, і вимагали покарати її за порушення закону про пристойність.

В Італії дівчина примудрилася налаштувати проти себе консервативних жителів Флоренції та Венеції, розгулюючи вулицями в відвертих прозорих вбраннях без спідньої білизни.

За словами друзів Б'янки, на її вибір одягу цілком і повністю впливає чоловік. Те саме він робив із Кім Кардаш'ян, яка була його дружиною сім років і є матір'ю його чотирьох дітей.

"Каньє робив із Кім те саме, що він робить із Б'янкою протягом усього їхнього шлюбу. Різниця в тому, що коли Каньє одягав Кіма, його поважали як особистість — як артиста. На жаль, Кім знає, через що проходить Б'янка, але вона вважає, що Б'янка повинна була знати, у що вона вплутується", — кажуть інформатори.

Раніше Фокус писав, що Кеті Перрі пройшлася в дуже сміливому вбранні Вандомською площею.