Розі Гантінгтон-Вайтлі прикрасила обкладинку чеського Vogue (фото)

Модель, як завжди, мала чудовий вигляд. Розі Гантінгтон-Вайтлі у гламурній фотосесії представила кілька модних луків.

Британська супермодель і актриса Розі Гантінгтон-Вайтлі мала сенсаційний вигляд, з'явившись на обкладинці грудневого номера Vogue Czech. Деякими знімками з модної фотосесії 20 листопада зірка поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram.

37-річна модель сяяла в елегантній білій сукні з відкритими плечима і довгих чорних рукавичках, позуючи для журналу. На іншому знімку зірка мала стильний вигляд у чорній шкіряній куртці, а її світлі локони були зачесані назад у шикарну зачіску. Також Розі вразила всіх на чорно-білому знімку, одягнувши обтисле чорне вбрання з ефектними пухнастими манжетами. Вайтлі продемонструвала ще два гламурних образи у верхньому одязі: білосніжному пальті під пояс і об'ємній хутряній шубі. Для фотосесії Розі наклала сяйливий макіяж, зробивши акцент на очі та пухкі губи. З прикрас на ній були шикарні сережки з колекції ювелірного дому Tiffany & Co, а також масивне золоте намисто з масивним кулоном.

В інтерв'ю редакторці Vogue CS Катерині Шпичаковій модель розповідає про вплив технологій і соціальних мереж на модельний бізнес, а також про важливість жіночої солідарності. За словами Гантінгтон-Вайтлі, для неї світло — це не просто блиск подіуму, "важливе істинне сяйво зсередини" і доброта, яку випромінює людина до інших людей.

Раніше Фокус писав про те, що Розі Гантінгтон-Вайтлі і Сієнна Міллер разом відвідали захід Tiffany & Co.