Розі Гантінгтон-Вайтлі та Сієнна Міллер разом відвідали захід Tiffany & Co (фото)

На захід модного ювелірного дому в столиці Великої Британії прийшли багато знаменитостей.

Related video

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі та акторка Сієнна Міллер мали неймовірний вигляд на заході Windows Of Wonder престижного будинку ювелірних виробів Tiffany & Co, що відбувся в четвер, 3 жовтня, в Selfridges у Лондоні, повідомляє Daily Mail.

37-річна кохана знаменитого актора Джейсона Стейтема продемонструвала струнку фігуру в чорній приталеній мінісукні на ґудзиках з довгими рукавами, що нагадує довгий двобортний піджак. Розі Гантінгтон-Вайтлі доповнила свій гламурний образ парою чорних замшевих туфель з відкритим задником на високих підборах і чорним клатчем. З прикрас вона одягла шикарне срібне намисто і сережки-підвіски всипані діамантами. Красуня уклала свої світлі локони у високу зачіску і нанесла вечірній макіяж.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Getty Images

42-річна американо-британська акторка і фотомодель Сієнна Міллер мала, як завжди, шикарний вигляд, одягнувши темно-синю сукню міді, яку доповнила чорним шкіряним пальто. Зірка довершила свій образ парою відповідних чорних шкіряних чобіт, масивним золотим намистом і браслетом. Вона розпустила свої платинові світлі локони, які м'якими хвилями спадали їй на плечі і нанесла легкий макіяж, підкресливши губи ніжно-рожевою помадою.

Актриса Сієнна Міллер Фото: Getty Images

Модний захід також відвідали багато знаменитостей, як-от Сабріна Ельба, Міа Гот, Дейзі Льюїс, Ребекка Дональдсон та інші.

Раніше, 19 червня, модель Розі Гантінгтон-Вайтлі поділилася рідкісними сімейними знімками. Вайтлі майже 8 років заручена із зіркою бойовиків Джейсоном Стейтемом. Пара виховує двох дітей, але не поспішає вступати в офіційний шлюб.