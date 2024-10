Рози Хантингтон-Уайтли и Сиенна Миллер вместе посетили мероприятие Tiffany & Co (фото)

На мероприятие модного ювелирного дома в столице Великобритании пришли многие знаменитости.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли и актриса Сиенна Миллер выглядели невероятно на мероприятии Windows Of Wonder престижного дома ювелирных изделий Tiffany & Co, которое состоялось в четверг, 3 октября, в Selfridges в Лондоне, сообщает Daily Mail.

37-летняя возлюбленная знаменитого актера Джейсона Стейтема, продемонстрировала стройную фигуру в черном приталенном мини-платье на пуговицах с длинными рукавами, напоминающем длинный двубортный пиджак. Рози Хантингтон-Уайтли дополнила свой гламурный образ парой черных замшевых туфель с открытым задником на высоких каблуках и черным клатчем. Из украшений она надела шикарное серебряное ожерелье и серьги-подвески усыпанные бриллиантами. Красавица уложила свои светлые локоны в высокую прическу и нанесла вечерний макияж.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли Фото: Getty Images

42-летняя американо-британская актриса и фотомодель Сиенна выглядела как всегда шикарно, надев темно-синее платье миди, которое дополнила черным кожаным пальто. Звезда дополнила свой образ парой подходящих черных кожаных сапог, массивным золотым ожерельем и браслетом. Она распустила свои платиновые светлые локоны, которые мягкими волнами ниспадали ей на плечи и нанесла легкий макияж, подчеркнув губы нежно-розовой помадой.

Актриса Сиенна Миллер Фото: Getty Images

Модное мероприятие также посетили многие знаменитости такие, как Сабрина Эльба, Миа Гот, Дэйзи Льюис, Ребекка Дональдсон и другие.

