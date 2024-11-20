"Теперь я свободна": София Вергара рассталась со своим бойфрендом (фото)

Роман Софии Вергары с известным хирургом-ортопедом продлился недолго. Сейчас звезда "Гризельды" одинока и ищет новую любовь.

Колумбийская и американская актриса и модель София Вергара после расставания с хирургом Джастином Салиманом пытается наладить свою жизнь и найти новую любовь, но это легче сказать, чем сделать. В последнее время она заработала репутацию девушки, с которой невозможно встречаться, пишет RadarOnline, ссылаясь на свои источники

"Это грустно для Софии, потому что она действительно думала, что Джастин был другим. Она сказала, что он был всем, что она искала, но не нашла в других отношениях. Но в конечном итоге влюбленные расстались. Она не обращает на это внимания и снова выходит в свет, потому что не хочет долго оставаться одна. Софии, возможно, придется скорректировать некоторые свои ожидания относительно мужчин, если она хочет найти по-настоящему длительные отношения", — сказал инсайдер.

Актриса София Вергара с бывшим мужем Джо Манганьелло Фото: Getty Images

Известно, что Вергара в апреле оформила развод с киноактером Джо Манганьелло, а вскоре опубликовала фотографии своего отдыха с новым бойфрендом Джастином Салиманом. В прошлом месяце она намекнула на свой статус одинокой девушки, а сейчас модель уже не скрывает разрыва с хирургом: "Теперь я свободна, так что…».

"Она ищет нового партнера и у нее очень высокие ожидания. Ей нужен мужчина высокий и красивый, суперуспешный, альфа-самец, который будет баловать ее, как принцессу. Все хотят видеть ее счастливой, но ей, возможно, придется отказаться от некоторых требований, чтобы найти вечную любовь", — прокомментировал одиночество Вергары источник.

Ранее, 16 сентября, Фокус писал о том, что София Вергара в шикарном платье вышла на красную дорожку Emmy Award.