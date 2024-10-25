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Стиль жизни

София Вергара призналась, свободно ли ее сердце (фото)

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Фото: instagram.com/sofiavergara | София Вергара

Последний год знаменитости приписывают роман с хирургом-ортопедом. Она не комментировала слухи, однако делилась фото с Джастином Салиманом.

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52-летняя колумбийско-американская актриса София Вергара дала редкий комментарий о своей личной жизни. Об этом пишет US Weekly.

Звезда сериала "Гризельда" призналась, что она "вроде бы одинока", хотя уже больше года ее связывают с хирургом-ортопедом Джастином Салиманом.

Когда актрису спросили, считает ли она все еще Нью-Йорк лучшим местом для свиданий после того, как она сделала такой комментарий в начале 2024 года, София сразу согласилась.

"Вполне. На самом деле я вчера говорила об этом, потому что сейчас я одинока, так что... вроде как одинока. В любом случае", — засмеялась она.

София Вергара с сыном Маноло Fullscreen
София Вергара с сыном Маноло
Фото: Getty Images

Вергара впервые вызвала слухи о романе с Салиманом осенью 2023 года. Тогда инсайдер рассказал Life & Style, что хирург-ортопед поразил актрису тем, что пришел на их первое свидание с цветами и ее любимым шампанским.

Они были замечены во второй раз через месяц в Санта-Монике, что заставило поклонников предположить, что пара состоит в отношениях.

До этого София была замужем за актером Джо Манганьелло восемь лет, прежде чем развестись в июле 2023 года.

София Вергара провела время с Джастином Салиманом

А Салиман в свое время был женат на актрисе Бри Тернер. У них есть дочь Стелла, 14 лет, и сын Дин, 12 лет.

У Вергары тем временем есть 33-летний сын Маноло от первого мужа Джо Гонсалеса.

Напомним, София Вергара в эффектном платье вышла на красную дорожку.

Также Фокус писал о редком снимке вероятного возлюбленного Софии Вергары.