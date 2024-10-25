Софія Вергара зізналася, чи вільне її серце (фото)

Останній рік знаменитості приписують роман з хірургом-ортопедом. Вона не коментувала чутки, проте ділилася фото з Джастіном Саліманом.

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52-річна колумбійсько-американська акторка Софія Вергара дала рідкісний коментар про своє особисте життя. Про це пише US Weekly.

Зірка серіалу "Гризельда" зізналася, що вона "начебто самотня", хоча вже більше року її пов’язують з хірургом-ортопедом Джастіном Саліманом.

Коли акторку запитали, чи вона все ще вважає Нью-Йорк найкращим місцем для побачень після того, як вона зробила такий коментар на початку 2024 року, Софія одразу погодилася.

"Цілком. Насправді я вчора говорила про це, тому що зараз я самотня, так що… начебто самотній. У будь-якому випадку", — засміялася вона.

Софія Вергара із сином Маноло Фото: Getty Images

Вергара вперше викликала чутки про роман із Саліманом восени 2023 року. Тоді інсайдер розповів Life & Style, що хірург-ортопед вразив акторку тим, що прийшов на їхнє перше побачення з квітами та її улюбленим шампанським.

Вони були помічені вдруге через місяць у Санта-Моніці, що змусило шанувальників припустити, що пара перебуває у стосунках.

До цього Софія була одружена з актором Джо Манганьєлло вісім років, перш ніж розлучитися в липні 2023 року.

Софія Вергара провела час із Джастіном Саліманом

А Саліман свого часу був одружений з акторкою Брі Тернер. У них є донька Стелла, 14 років, і син Дін, 12 років.

У Вергари тим часом є 33-річний син Маноло від першого чоловіка Джо Гонсалеса.

Нагадаємо, Софія Вергара в ефектній сукні вийшла на червону доріжку.

Також Фокус писав про рідкісний знімок ймовірного коханого Софії Вергари.