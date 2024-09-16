Софія Вергара в шикарній сукні вийшла на червону доріжку Emmy Award (фото)

Актриса стала першою латиноамериканкою, номінованою в категорії "Найкраща актриса міні-серіалу". За словами Софії Вергари, Грізельда була її першою драматичною роллю в кар'єрі.

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Колумбійська й американська акторка, модель Софія Вергара 15 вересня в гарній сукні вийшла на червону доріжку 76-ї церемонії вручення премії "Еммі", що відбулася в театрі Peacock у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

52-річна зірка серіалу "Американська сімейка" для урочистого виходу одягла відверту вогненно-червону сукню з глибоким вирізом. Обтисла довга сукня Софії з відкритими плечима підкреслювала її підтягнуті руки і струнку фігуру. Сукня-русалка була вкрита витонченими, щільними збірками, а її спідниця розширювалася до низу. Красуня поклала набік своє густе довге волосся м'якими хвилями і наклала вечірній макіяж, підкресливши очі коричневого відтінку тінями та чорною підводкою.

Фото: Getty Images

Цього року Вергара була номінована на премію "Найкраща акторка другого плану в міні-серіалі або антології" за головну роль у "Грізельді". Ця номінація зробила її першою латиноамериканкою, номінованою в категорії "Найкраща актриса міні-серіалу".

"Ух ти! Грізельда була моєю першою драматичною роллю, і нам знадобилося 15 років, щоб втілити її в життя. Я неймовірно вдячна всім, хто був частиною цього серіалу. Я б ніколи не зробила цього без мого режисера Андреса Баїса, мого колеги Альберто Ґерри, Еріка Ньюмана і всієї творчої команди, мого партнера і продюсера Луїса Балаґера, Теда Сарандоса, Бели Бахарії та їхньої команди у Netflix, і всього приголомшливого акторського складу та знімальної групи. Я й мріяти не могла, що після "Американської сімейки" зможу працювати над чимось таким особливим, як "Грізельда", — прокоментувала свою перемогу Вергара.

Нагадаємо, 13 серпня, повідомлялося, що Софія Вергара здивувала фанатів, нагодувавши собаку морозивом зі срібної ложки.