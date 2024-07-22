Софія Вергара в шикарній сукні з'явилася на благодійному вечорі в Італії (відео)

Актриса пишається своєю стрункою фігурою і часто обирає відверте вбрання. Лише чотири дні тому за роль у "Грізельді", вона була номінована на премію "Еммі".

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Колумбійська та американська акторка, модель Софія Вергара 21 липня в Італії на благодійному вечорі продемонструвала струнку фігуру і максимально відверте декольте, повідомляє Daily Mail.

Захід італійського тенора Андреа Бочеллі "Чудові тридцяті" відбувся на його сімейній віллі у Форте-дей-Мармі на березі моря. Зібрані кошти пішли на благодійність на користь дітей.

На вечорі 52-річна колумбійська красуня кинула виклик своїм рокам у довгій відкритій сріблястій сукні від Reem Acra. Вона доповнила свій образ блискучим клатчем і прикрасами від Lorraine Schwartz, обраних стилістом Шарлін Е. Роксборо Конскер.

Перукар Вівіана Пелосо уклала темні локони Софії з проділом набік для урочистого виходу в світ. Софія нанесла гламурний макіяж, підкресливши карі очі ліловими тінями і чорною підводкою, а пухкі губи обвела контуром і нафарбувала темно-рожевою матовою помадою.

Вергара позувала з героєм вечора 65-річним Андреа Бочеллі, а також з головою Latin World Entertainment Луїсом Балагера, генеральним директором Anastasia of Beverly Hills Анастасією Соаре, Алехандро Асеною та бразильським інструментальником Гі Сікейру.

Варто зазначити, що в Італію Вергара прилетіла лише за кілька днів після того, як увійшла в історію як перша латиноамериканка, номінована на премію "Еммі" в категорії "Найкраща акторка мінісеріалу" за роль у біографічному фільмі Андреса Баїса "Грізельда", що здобув визнання критиків.

Раніше, 14 червня Софія Вергара поділилася спекотними знімками в купальнику. Таким чином Софія зробила рекламу своєму бренду купальників, створених у партнерстві з компанією Walmart.