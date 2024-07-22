София Вергара в шикарном платье появилась на благотворительном вечере в Италии (видео)

Актриса гордится своей стройной фигурой и часто выбирает откровенные наряды. Всего четыре дня назад за роль в "Гризельде", она была номинирована на премию "Эмми".

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Колумбийская и американская актриса, модель София Вергара 21 июля в Италии на благотворительном вечере продемонстрировала стройную фигуру и максимально откровенное декольте, сообщает Daily Mail.

Мероприятие итальянского тенора Андреа Бочелли "Великолепные тридцатые" состоялось на его семейной вилле в Форте-дей-Марми на берегу моря. Собранные средства пошли на благотворительность в пользу детей.

На вечере 52-летняя колумбийская красавица бросила вызов своим годам в длинном открытом серебристом платье от Reem Acra. Она дополнила свой образ блестящим клатчем и украшениями от Lorraine Schwartz, выбранных стилистом Шарлин Э. Роксборо Конскер.

Парикмахер Вивиана Пелосо уложила темные локоны Софии с пробором набок для торжественного выхода в свет. София нанесла гламурный макияж, подчеркнув карие глаза лиловыми тенями и черной подводкой, а пухлые губы обвела контуром и накрасила темно-розовой матовой помадой.

Вергара позировала с героем вечера 65-летним Андреа Бочелли, а также с председателем Latin World Entertainment Луисом Балагера, генеральным директором Anastasia of Beverly Hills Анастасией Соаре, Алехандро Асеной и бразильским инструментальщиком Ги Сикейру.

Стоит отметить, что в Италию Вергара прилетела всего через несколько дней после того, как вошла в историю как первая латиноамериканка, номинированная на премию "Эмми" в категории "Лучшая актриса мини-сериала" за роль в биографическом фильме Андреса Баиса "Гризельда", получившем признание критиков.

Ранее, 14 июня София Вергара поделилась знойными снимками в купальнике. Таким образом София сделала рекламу своему бренду купальников, созданных в партнерстве с компанией Walmart.