51-летняя София Вергара поделилась знойными снимками в купальнике (фото)

Актриса опубликовала несколько новых снимков. Таким образом София сделала рекламу своему бренду купальников, созданных в партнерстве с компанией Walmart.

Колумбийская и американская модель, актриса София Вергара продемонстрировала шикарную фигуру в закрытом купальнике из коллаборации Sofia Vergara Swim с Walmart. Звезда на своей странице в Instagram поделилась с 34,8 миллионами поклонниками серией знойных снимков.

Видимо снимки были с деланы еще в мае, так как София подписала свой пост словами: "Одна неделя до первого дня лета. Готовь свой купальник".

На одной из фотографий колумбийская красавица лежит на диване, одетая в темно-коричневый закрытый купальник со шнуровкой в области декольте.

51-летняя Вергара, сделав пробор посредине, уложила длинные густые волосы мягкими волнами, которые ниспадали ей на плечи. Она дополнила свой образ кольцами и браслетами, а также нанесла сияющий макияж, подчеркнув глаза черной подводкой и тушью. Далее она делала пару фотографий, где она сидела на диване в более вертикальном положении, чтобы зрители могли по-другому взглянуть на стильный купальник.

Вергара в настоящее время купается в лучах славы. Она в качестве актрисы получила положительную оценку критиков за свою главную роль Гризельды Бланко, печально известного криминального авторитета, управлявшего наркокартелем в Колумбии и США в 1970-х и 80-х годах.

Ранее, 10 июня, Фокус сообщал, что София Вергара с сыном запустили свой кулинарный бренд, который будет выпускать популярные в Латинской Америке пирожки с начинкой эмпанада.