51-летняя София Вергара в своем шикарном доме устроила веселую вечеринку (фото, видео)

Актриса принимала гостей в гламурном белом платье. Поклонники в комментариях отметили красивую фигуру Софии Вергары и ее сияющий внешний вид.

Американская и колумбийская актриса, модель София Вергара на этой неделе София Вергара устроила вечеринку в своем шикарном доме в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Принимая гостей, София надела облегающее белое платье на одно плечо, которое выгодно подчеркнуло ее точеную фигуру. Свой летний образ модель дополнила босоножками на высоких каблуках, коричневой маленькой сумочкой с золотистой пряжкой, золотыми серьгами, массивным браслетом и солнцезащитными очками. Макияж звезды был безупречен: Вергара выделила скулы персикового оттенка румянами, подчеркнула глаза дымчатыми тенями, черной подводкой и нанесла на губы темно-розовую помаду. София распустила густые длинные волосы, сделав пробор посредине.

Актриса на заднем дворе особняка, стоимостью 26 миллионов долларов, который расположен в эксклюзивном районе Беверли-Парк, вместе с сыном Маноло угощала друзей продукцией собственного бренда "ТОМА". По всей территории были размещены стенды Walmart, Foster Grant, Miami Cocktail Company, Dios Mios Coffee — это бренды, с которыми модель сотрудничает. Также состоялся мини-показ мод, где друзья попили коктейли и рассматривали новинки одежды. "Прекрасный летний день с красивыми людьми!", — подписала звезда Гризельды свой пост.

Поклонники Софии Вергары в комментариях высказали свое восхищение красавицей: "Эй, королева, ты такая красивая!", "Красиво", "Нет слов, чтобы описать тебя, ты ангел земной красоты".

Ранее, 14 июня, София Вергара поделилась знойными снимками в купальнике. Таким образом София сделала рекламу своему бренду купальников, созданных в партнерстве с компанией Walmart.