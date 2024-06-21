51-річна Софія Вергара у своєму шикарному будинку влаштувала веселу вечірку (фото, відео)

Актриса приймала гостей у гламурній білій сукні. Шанувальники в коментарях відзначили красиву фігуру Софії Вергари та її сяючий зовнішній вигляд.

Американська і колумбійська акторка, модель Софія Вергара цього тижня Софія Вергара влаштувала вечірку у своєму шикарному будинку в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

Приймаючи гостей, Софія одягла обтислу білу сукню на одне плече, яка вигідно підкреслила її витончену фігуру. Свій літній образ модель доповнила босоніжками на високих підборах, коричневою маленькою сумочкою із золотистою пряжкою, золотими сережками, масивним браслетом і сонцезахисними окулярами. Макіяж зірки був бездоганний: Вергара виділила вилиці персикового відтінку рум'янами, підкреслила очі димчастими тінями, чорною підводкою і нанесла на губи темно-рожеву помаду. Софія розпустила густе довге волосся, зробивши проділ посередині.

Акторка на задньому дворі особняка, вартістю 26 мільйонів доларів, що розташований в ексклюзивному районі Беверлі-Парк, разом із сином Маноло пригощала друзів продукцією власного бренду "ТОМА". По всій території були розміщені стенди Walmart, Foster Grant, Miami Cocktail Company, Dios Mios Coffee — це бренди, з якими модель співпрацює. Також відбувся мініпоказ мод, де друзі попили коктейлі та розглядали новинки одягу. "Чудовий літній день із красивими людьми!", — підписала зірка Гризельди свій пост.

Шанувальники Софії Вергари в коментарях висловили своє захоплення красунею: "Гей, королево, ти така гарна!", "Красиво", "Немає слів, щоб описати тебе, ти ангел земної краси".

Раніше, 14 червня, Софія Вергара поділилася спекотними знімками в купальнику. Таким чином Софія зробила рекламу своєму бренду купальників, створених у партнерстві з компанією Walmart.