"Зроблено Маноло, з'їдено мною": Софія Вергара із сином запустили свій кулінарний бренд (фото)

Модель рада, що її син долучився до сімейної справи. Маноло не відомий у світі шоу-бізнесу і веде здебільшого приватне життя.

Колумбійська та американська модель, акторка Софія Вергара разом із єдиним сином Маноло 9 червня в Лос-Анджелесі презентували власний кулінарний бренд "TOMA". З цієї нагоди вони влаштували гучну вечірку в The Barker Hangar у Санта-Моніці, повідомляє Hello.

За словами Софії, "ТОМА" — новий бренд емпанада (емпанада — популярні в Латинській Америці пиріжки з начинкою — ред.), своєрідна "ода любові до їжі та колумбійської спадщини".

На заході акторка "Грізельди" мала приголомшливий вигляд у чорному мереживному бюст'є та сітчастій спідниці. Вбрання дуже вигідно підкреслило струнку фігуру красуні. 51-річна Софія доповнила свій образ срібними босоніжками на високій танкетці з пряжкою і декором у вигляді квітки. З прикрас вона вибрала шикарні сережки, посипані дорогоцінним камінням. Модель розпустила довге каштанове волосся і нанесла легкий макіяж, підкресливши очі коричневого відтінку тінями і чорною підводкою.

Софія Вергара із сином Маноло Фото: Getty Images

32-річний Маноло Гонсалес Вергара мав чепурний вигляд у строгому темно-синьому костюмі, білосніжній сорочці та світло-коричневих шкіряних туфлях.

Мама і син із задоволенням позували перед камерами, тримаючи в руках коробку з продукцією "ТОМА".

Софія Вергара із сином Фото: Getty Images

Модель поділилася фото з вечора у своєму Instagram, пожартувавши в одному зі своїх постів: "Зроблено Маноло, з'їдено мною", що є слоганом бренду.

Маноло не пішов акторськими стопами своєї матері і веде переважно приватне життя. Відомо, що Софія народила сина, коли їй ледь виповнилося 20 років. На той момент вона була одружена зі своїм шкільним коханим Джо Гонсалесом.

Нагадаємо, 2 травня Софія Вергара розкрила причину, через яку в шлюбі з Манганьєлло у неї не було дітей. Її шлюб розпався, бо чоловік був молодшим і хотів мати дітей, а вона не хотіла бути старою мамою. Зараз зірка готова стати бабусею.