Софія Вергара розкрила причину, через яку в шлюбі з Манганьєлло у неї не було дітей (фото)

За словами Софії Вергари, її шлюб розпався, бо чоловік був молодшим і хотів мати дітей, а вона не хотіла бути старою мамою. Зараз зірка готова стати бабусею.

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Колумбійсько-американська акторка і модель Софія Вергара заявила, що, незважаючи на свій вік, їй вдалося б завести ще одну дитину за допомогою "науки". Але в шлюбі з актором Джо Манганьєлло вона не вважала "справедливим" мати дітей, повідомляє Рeople.

"У житті є речі, які можуть здатися хорошими ідеями, але це не так. Я вже була матір'ю", — пояснила акторка, маючи на увазі 32-річного сина від першого чоловіка Джо Гонсалеса, Маноло Гонсалеса Вергару.

"Я знаю, що означає бути хорошою матір'ю або намагатися бути найкращою матір'ю, на яку ви здатні, а це вимагає багатьох жертв, забирає багато енергії", — продовжила вона. 51-річна Софія заявила, що, незважаючи на свій вік, їй вдалося б завести ще одну дитину за допомогою "науки", але зрештою в її плани не входило виховувати новонародженого.

"Я повністю поважаю бажання стати мамою після 50. Через мою кар'єру, те, як я живу, те, яким був мій шлюб, я не думала, що було б справедливо привести дитину в цей світ. Бо я не зможу викластися на 100 відсотків. Мій шлюб розпався, тому що мій чоловік був молодшим; він хотів мати дітей, а я не хотіла бути старою мамою", — пояснила модель.

Софія Вергара і Джо Манганьєлло Фото: Instagram joemanganiello

За її словами, у неї є дорослий син і зараз вона готова бути бабусею, а не матір'ю. "Коли мій син стане татом, нехай він на якийсь час принесе дитину мені, а потім я поверну її йому і продовжу своє життя; це те, що я повинна зробити", — додала вона.

Софія Вергара зі своїм єдиним сином Маноло Фото: instagram.com/sofiavergara

Софія Вергара з 22 листопада 2015 року була одружена з Джо Манганьєлло, з яким зустрічалася 17 місяців до їхнього весілля. У липні 2023 року пара оголосила про розставання.

Нагадаємо, 23 серпня минулого року повідомлялося, що Софія Вергара залишила собаку колишньому чоловікові, бо пес її ненавидить.