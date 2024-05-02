София Вергара раскрыла причину, по которой в браке с Манганьелло у нее не было детей (фото)

По словам Софии Вергары, ее брак распался, потому что муж был моложе и хотел иметь детей, а она не хотела быть старой мамой. Сейчас звезда готова стать бабушкой.

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Колумбийско-американская актриса и модель София Вергара заявила, что, несмотря на свой возраст, ей удалось бы завести еще одного ребенка с помощью "науки". Но в браке с актером Джо Манганьелло она не считала "справедливым" иметь детей, сообщает Рeople.

"В жизни есть вещи, которые могут показаться хорошими идеями, но это не так. Я уже была матерью", — объяснила актриса, имея в виду 32-летнего сына от первого мужа Джо Гонсалеса, Маноло Гонсалеса Вергару.

"Я знаю, что значит быть хорошей матерью или стараться быть лучшей матерью, на которую вы способны, а это требует многих жертв, отнимает много энергии", — продолжила она. 51-летняя София заявила, что, несмотря на свой возраст, ей удалось бы завести еще одного ребенка с помощью "науки", но в конечном итоге в ее планы не входило воспитывать новорожденного.

"Я полностью уважаю желание стать мамой после 50. Из-за моей карьеры, того, как я живу, того, каким был мой брак, я не думала, что было бы справедливо привести ребенка в этот мир. Так как я не смогу выложиться на 100 процентов. Мой брак распался, потому что мой муж был моложе; он хотел иметь детей, а я не хотела быть старой мамой", — объяснила модель.

София Вергара и Джо Манганьелло Фото: Instagram joemanganiello

По ее словам, у нее есть взрослый сын и сейчас она готова быть бабушкой, а не матерью. "Когда мой сын станет папой, пусть он на какое-то время принесет ребенка мне, а потом я верну его ему и продолжу свою жизнь; это то, что я должна сделать", — добавила она.

София Вергара со своим единственным сыном Маноло Фото: instagram.com/sofiavergara

София Вергара с 22 ноября 2015 года была замужем за Джо Манганьелло, с которым встречалась 17 месяцев до их свадьбы. В июле 2023 года пара объявила о расставании.

Напомним, 23 августа прошлого года сообщалось, что София Вергара оставила собаку бывшему мужу, потому что пес ее ненавидит.