София Вергара оставила собаку бывшему мужу, потому что пес ее ненавидит

Теперь малыш Бабблз останется с Джо Манганьелло.

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София Вергара и Джо Манганьелло разводятся и делят имущество. Особых проблем не возникло, так как у пары был брачный договор. Но единственное, из-за чего они чуть ен поссорились, стал их пес по кличке Бабблз (Bubbles). Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что София Вергара передала опеку десятилетним малышом, помесью чихуахуа и померанского шпица, своему бывшему мужу Джо Манганьелло.

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София Вергара и Джо Манганьелло Фото: Instagram joemanganiello

"Ни через миллион лет Джо не расстанется со своей собакой, и София прекрасно об этом знает", — сообщил источник.

"Ни один из них не озлоблен и не жаждет мести, а София любит Бабблз и хочет, чтобы она была счастлива, и именно поэтому она отдает ее Джо под опеку", — дополнил инсайдер, упомянув, что Джо тепло отзывается о бывшей жене и говорит, что нее "большое сердце".

В соответствии с законодательством штата Калифорния домашние животные считаются личной собственностью, когда пары делят свое имущество. Однако после того, как в 2019 году был принят новый закон, судьи, рассматривающие дела о разводе, теперь могут принимать во внимание наилучшие интересы благополучия домашнего животного и могут заключать соглашения о совместной опеке по своему усмотрению.

Похоже, что бывшая пара, у которой не было общих детей, а только общий пес, решила уберечь Бабблз от суда.

Хотя София Вергара взяла собаку два года назад, Джо, по-видимому, больше всех привязался к псу.

Джо Манганьелло с Бабблзом

Джо Манганьелло делился многочисленными снимками себя с пожилой чихуахуа на руках через Instagram, а сама Вергара рассказала о связи Бабблз и Джо в интервью.

В 2021 году 51-летняя Вергара пошутила в "Вечернем шоу" о том, как Бабблз предпочла ей звезду "Настоящей крови".

Джо Манганьелло с Бабблзом

"Она ненавидит меня. Она должна была быть для меня. Она должна была быть моей собакой. Она приехала в мой дом, и я не знаю, она наверное подумала, что она для Джо", — рассказывала София Джимми Фэллону.

Ведущая "America’s Got Talent" объяснила, что малышка Бабблз стала просто одержима Джо и следовала за ним, куда бы он не пошел.

"Это ужасно, она меня ненавидит. Она очень зла на меня. Она кусает меня! Она не такая милая в жизни, как на фото", — пошутила София.

Несмотря на сложные отношения Вергары с собакой, она восхищалась любовью Джо к чихуахуа.

София Вергара с собакой

"Должна сказать, он обращается с ней так, как будто она его маленькая дочка. Но она ведет себя с ним, как ревнивая возлюбленная. Она спит с ним. Она злится, когда я вхожу в комнату", — шутила София.

Напомним, София Вергара и Джо Манганьелло объявили о разводе 17 июля 2023 года после семи лет брака.

Совместное имущество пары будет разделено в соответствии с их брачным соглашением, и раздельно проживающая пара согласилась оплатить свои собственные судебные издержки.

Тем не менее, Вергара отметила в своих юридических документах, что "разные драгоценности, произведения искусства и другие личные вещи", включая любые доходы, которые она заработала до, во время и после их развода, принадлежат ей.