София Вергара и Джо Манганьелло разводятся, потому что он "готов снова влюбляться"

Актерская чета, которая считалась одной из самых крепких в Голливуде, заявила о расставании после семи лет брака.

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51-летняя София Вергара и 46-летний Джо Манганьелло подтвердили, что расстались после семи лет брака. И теперь источник сообщает, что звезда сериала "Настоящая кровь" хочет поскорей "оставить все это позади", чтобы он снова мог "повеселиться". Об этом пишет Daily Mail.

Инсайдер сообщил, что Джо Манганьелло хочет поскорей урегулировать все дела с разводом, потому что он "готов двигаться дальше и влюбиться в кого-то другого".

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Он уточнил, что хоть Джо и думал, что София та самая, но теперь он не хочет оглядываться назад и желает, чтобы развод прошел без драм.

София Вергара и Джо Манганьелло Фото: Instagram sofiavergara

"Джо хочет, чтобы развод прошел как можно спокойней. Он готов встречаться, готов двигаться дальше, готов снова повеселиться и влюбиться в кого-нибудь", — резюмировал инсайдер, отметив, что София Вергара также не собирается оглядываться назад. И их развод не похож на расставание Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которые сохранили чувства друг к другу и в итоге сошлись снова и поженились. Джо Манганьелло и София Вергара не собираются быть вместе.

Источник объяснил, что пока Джо Манганьелло переживает новую главу своей жизни, он, скорее всего, будет скрывать любые потенциальные новые любовные интересы от общественности, чтобы люди его не осуждали.

"Джо никогда не упустит возможности, если она подвернется. Он делает это со своей работой, он делает это со своими отношениями", — сообщил друг актера.

Джо Манганьелло официально подал на развод со звездой Modern Family Софией Вергарой.

В судебных документах, полученных СМИ актер "Супер Майка" сослался на "непримиримые разногласия". По слухам, Джо хотел детей от Софии, у которой уже есть взрослый, 31-летний сын Маноло от первого мужа.

Ранее она оказалась в центре скандала со своим бывшим бойфрендом Ником Лебом из-за замороженных оплодотворенных эмбрионов. София хотела их уничтожить, а Ник был против. Сама актриса не хотела больше вынашивать детей из-за лечения, которое повлияло на ее здоровье. И собиралась воспользоваться услугами суррогатной матери. Она судилась с Ником, чтобы он не использовал замороженные во время их отношений эмбрионы.

У Софии и Джо есть брачный контракт на 100 миллионов долларов, который защищает активы, которые они оба накопили за годы совместной жизни.

И София не планирует оспаривать соглашение, которое она заставила Джо подписать до их свадьбы в ноябре 2015 года.

София Вергара и Джо Манганьелло Фото: Instagram sofiavergara

Состояние Софии Вергары оценивают в 180 миллионов долларов, Джо Манганьелло может похвастаться капиталом в 40 миллионов.

Его интересы представляет знаменитый адвокат по разводам Лаура Вассер, которая работала с такими людьми, как Ким Кардашьян и Джонни Депп.

Неизвестно, кто получит прибыль от дома пары в Беверли-Хиллз, который был повторно выставлен на продажу в июне за 18 миллионов долларов — менее чем за два месяца до объявления об их разрыве.

Напомним, Джо Манганьелло и София Вергара стали встречаться в 2014 году и поженились чуть более года спустя, в ноябре 2015 года. Они устроили шикарный свадебный прием во Флориде, пригласив 400 гостей.

Говоря об их расставании, друзья пары отмечали, что Джо — большой ребенок, он любит играть в "Подземелья и драконы", любит заниматься спортом, играть в видеоигры, фильмы о супергероях, комиксы и, по их словам, он "гонится за весельем" и любит хорошо проводить время.

Джо Манганьелло со своим песиком по кличке Бабблз

Это сначала привлекло в нем Софию, но потом легкое отношение Джо к его жизни и карьере в кино стало ее раздражать.

София Вергара Фото: Instagram sofiavergara

"Она любит хорошо проводить время, но ее больше волнуют роскошные путешествия, приемы и вечеринки. Она любит быть знаменитостью. Ей всю жизнь говорили, что она супер-горячая и красивая. Это действительно ударило ей в голову. И у нее очень вспыльчивый характер, она легко расстраивается из-за глупостей, в то время как Джо стремится не обращать на это внимание", — рассказал его друг.

По его словам Джо и София стали все чаще ссорится, к тому же с 2002 года актер не употребляет алкоголь, а София не отказывает себе в коктейле, что, конечно раздражало ее мужа.

Напомним, еще недавно София Вергара и Джо Манганьелло отлично проводили время в Италии и показывали фото из отпуска.