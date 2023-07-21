Софія Вергара та Джо Манганьєлло розлучаються, бо він "готовий знову закохуватися"

Акторське подружжя, яке вважалося одним із найміцніших у Голлівуді, заявило про розлучення після семи років шлюбу.

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51-річна Софія Вергара та 46-річний Джо Манганьєлло підтвердили, що розлучилися після семи років шлюбу. І тепер джерело повідомляє, що зірка серіалу "Справжня кров" хоче скоріше "залишити все це позаду", щоб він знову міг "повеселитися". Про це пише Daily Mail.

Інсайдер повідомив, що Джо Манганьєлло хоче якнайшвидше врегулювати всі справи з розлученням, тому що він "готовий рухатися далі та закохатися в когось іншого".

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Він уточнив, що хоч Джо й думав, що Софія та сама, але тепер він не хоче озиратися назад і бажає, щоб розлучення пройшло без драм.

Софія Вергара та Джо Манганьєлло Фото: Instagram sofiavergara

"Джо хоче, щоб розлучення пройшло якомога спокійніше. Він готовий зустрічатися, готовий рухатися далі, готовий знову повеселитися та закохатися в кого-небудь", — резюмував інсайдер, зазначивши, що Софія Вергара також не збирається озиратися назад. І їхнє розлучення не схоже на розлучення Бена Аффлека та Дженніфер Лопес, які зберегли почуття одне до одного та зрештою зійшлися знову й одружилися. Джо Манганьєлло та Софія Вергара не збираються бути разом.

Джерело пояснило, що поки Джо Манганьєлло переживає нову главу свого життя, він, найімовірніше, приховуватиме будь-які потенційні нові любовні інтереси від громадськості, щоб люди його не засуджували.

"Джо ніколи не упустить можливості, якщо вона трапиться. Він робить це зі своєю роботою, він робить це зі своїми стосунками", — повідомив друг актора.

Джо Манганьєлло офіційно подав на розлучення із зіркою Modern Family Софією Вергарою.

У судових документах, отриманих ЗМІ, актор "Супер Майка" послався на "непримиренні розбіжності". За чутками, Джо хотів дітей від Софії, у якої вже є дорослий 31-річний син Маноло від першого чоловіка.

Раніше вона опинилася в центрі скандалу зі своїм колишнім бойфрендом Ніком Лебом через заморожені запліднені ембріони. Софія хотіла їх знищити, а Нік був проти. Сама акторка не хотіла більше виношувати дітей через лікування, яке вплинуло на її здоров'я, і збиралася скористатися послугами сурогатної матері. Вона судилася з Ніком, щоб він не використовував заморожені під час їхніх стосунків ембріони.

У Софії та Джо є шлюбний контракт на 100 мільйонів доларів, що захищає активи, які вони обоє накопичили за роки спільного життя.

Софія не планує оскаржувати угоду, яку вона змусила Джо підписати до їхнього весілля в листопаді 2015 року.

Софія Вергара та Джо Манганьєлло Фото: Instagram sofiavergara

Статки Софії Вергари оцінюють у 180 мільйонів доларів, Джо Манганьєлло може похвалитися капіталом у 40 мільйонів.

Його інтереси представляє знаменита адвокатка з розлучень Лаура Вассер, яка працювала з такими людьми як Кім Кардаш'ян і Джонні Депп.

Невідомо, хто отримає прибуток від будинку пари в Беверлі-Гіллз, який було повторно виставлено на продаж у червні за 18 мільйонів доларів — менш ніж за два місяці до оголошення про їхній розрив.

Нагадаємо, Джо Манганьєлло та Софія Вергара почали зустрічатися 2014 року й одружилися трохи більше ніж за рік, у листопаді 2015 року. Вони влаштували шикарний весільний прийом у Флориді, запросивши 400 гостей.

Говорячи про їхнє розлучення, друзі пари зазначали, що Джо — велика дитина, він любить грати в "Підземелля та дракони", полюбляє займатися спортом, грати у відеоігри, фільми про супергероїв, комікси, і, за їхніми словами, він "женеться за веселощами" та любить добре проводити час.

Джо Манганьєлло зі своїм песиком на прізвисько Бабблз

Це спочатку привабило в ньому Софію, але потім легке ставлення Джо до його життя й кар'єри в кіно стало її дратувати.

Софія Вергара Фото: Instagram sofiavergara

"Вона любить добре проводити час, але її більше хвилюють розкішні подорожі, прийоми та вечірки. Вона любить бути знаменитістю. Їй усе життя говорили, що вона супергаряча та красива. Це справді вдарило їй у голову. І в неї дуже запальний характер, вона легко засмучується через дурниці, тоді як Джо прагне не звертати на це увагу", — розповів його друг.

За його словами, Джо та Софія стали дедалі частіше сваритися, до того ж із 2002 року актор не вживає алкоголь, а Софія не відмовляє собі в коктейлі, що, звісно, дратувало її чоловіка.

Нагадаємо, ще нещодавно Софія Вергара та Джо Манганьєлло чудово проводили час в Італії та показували фото з відпустки.