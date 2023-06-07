Джо Манганьєлло та Софія Вергара виставили на продаж свій шикарний особняк в італійському стилі

Одна з найкрасивіших пар Голлівуду вирішила продати своє любовне гніздечко у Беверлі-Хіллз.

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Софія Вергара та Джо Манганьєлло виставили на продаж свій особняк у Беверлі-Хіллз за 18 мільйонів доларів, що на 2 мільйони доларів менше, ніж торік. Про це пише Daily Mail.

Маєток розташований в ексклюзивному та престижному районі Беверлі-Парк, у центрі Беверлі-Хіллз та Західного Голлівуду.

Любовне гніздечко однієї з найкрасивіших пар Голлівуду Фото: Ryan Lahiff

У особняку площею 11 000 квадратних футів є кінотеатр на 10 місць, повнорозмірний тренажерний зал із сауною та винний льох на 3000 пляшок.

Зірка "Американської сімейки" Софія Вергара та зірка "Справжньої крові" Джо Манганьєлло виставили особняк, який тривалий час займали разом, з невідомих причин.

Будинок купила Вергара ще у 2014 році за 10,6 мільйона доларів, перш ніж вийшла заміж за Манганьєлло.

З того часу пара реконструювала інтер'єр за допомогою дизайнера інтер'єрів Дженніфер Беван. Дженніфер зберегла атмосферу тосканської вілли, але оновила стиль білими стінами та чорними акцентами.

У вітальні особняка є камін, підлога з плитки, дерева і мармуру і кесонні стелі, що парять, над головою.

А на задньому дворі, прихованому від цікавих очей, є басейн, джакузі та доглянутий газон.

Фото: Ryan Lahiff Фото: Ryan Lahiff Фото: Ryan Lahiff Фото: Ryan Lahiff

Поруч з особняком знаходиться гостьовий будинок, спортивний майданчик та два автомобільні майданчики на чотири машини.

Новий власник особняка опиниться у чудовій компанії, адже по сусідству живуть Дензел Вашингтон, Сільвестр Сталлоне та Едді Мерфі.

Джо Манганьєлло та Софія Вергара Фото: Getty Images

А також нещодавно будинок у цьому районі придбала Адель. Втім, щоб купити особняк у Сталлоне, вона взяла кредит у банку і тепер щомісяця виплачуватиме по чверть мільйона доларів. Британська співачка вже затіяла грандіозний ремонт: знесла всі стіни та другий поверх. Вцілів тільки басейн зі статуєю Роккі.

Раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек нарешті переїжджають у свій розкішний особняк у Беверлі-Хіллз. Бенніфер дуже довго вибирали гідне житло. І нарешті зупинилися на маєтку за 60 мільйонів доларів. Пара вже почала перевозити речі.