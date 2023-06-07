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Стиль жизни

Джо Манганьелло и София Вергара выставили на продажу свой шикарный особняк в итальянском стиле

Джо Манганьелло, София Вергара, дом, Джо Манганьелло жена
Фото: Getty Images | Джо Манганьелло и София Вергара

Одна из самых красивых пар Голливуда решила продать свое любовное гнездышко в Беверли-Хиллз.

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София Вергара и Джо Манганьелло выставили на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз за 18 миллионов долларов, что на 2 миллиона долларов меньше, чем в прошлом году. Об этом пишет Daily Mail.

Поместье расположено в эксклюзивном и престижном районе Беверли-Парк, в центре Беверли-Хиллз и Западного Голливуда.

Джо Манганьелло, София Вергара, дом, Джо Манганьелло жена Fullscreen
Любовное гнездышко одной из самых красивых пар Голливуда
Фото: Ryan Lahiff

В обширном особняке площадью 11 000 квадратных футов есть кинотеатр на 10 мест, полноразмерный тренажерный зал с сауной и винный погреб на 3000 бутылок.

Звезда "Американской семейки" София Вергара и звезда "Настоящей крови" Джо Манганьелло выставили особняк, который долгое время занимали вместе, по неизвестным причинам.

Дом купила Вергара еще в 2014 году за 10,6 миллионов долларов, прежде чем связала себя узами брака с Манганьелло.

С тех пор пара реконструировала интерьер с помощью дизайнера интерьеров Дженнифер Беван. Дженнифер сохранила атмосферу тосканской виллы, но обновила стиль белыми стенами и черными акцентами.

В гостиной особняка есть камин, полы из плитки, дерева и мрамора и парящие кессонные потолки над головой.

А на заднем дворе, скрытом от любопытных глаз, имеется бассейн, джакузи и ухоженный газон.

Джо Манганьелло, София Вергара, дом, Джо Манганьелло жена Fullscreen
Фото: Ryan Lahiff
Джо Манганьелло, София Вергара, дом, Джо Манганьелло жена Fullscreen
Фото: Ryan Lahiff
Джо Манганьелло, София Вергара, дом, Джо Манганьелло жена Fullscreen
Фото: Ryan Lahiff
Джо Манганьелло, София Вергара, дом, Джо Манганьелло жена Fullscreen
Фото: Ryan Lahiff
Джо Манганьелло, София Вергара, дом, Джо Манганьелло жена
Джо Манганьелло, София Вергара, дом, Джо Манганьелло жена
Джо Манганьелло, София Вергара, дом, Джо Манганьелло жена
Джо Манганьелло, София Вергара, дом, Джо Манганьелло жена

Рядом с особняком находится гостевой дом, спортивная площадка и две автомобильные площадки на четыре машины.

Новый владелец особняка окажется в отличной компании, ведь по соседству живут Дензел Вашингтон, Сильвестр Сталлоне и Эдди Мерфи.

Джо Манганьелло, София Вергара, дом, Джо Манганьелло жена Fullscreen
Джо Манганьелло и София Вергара
Фото: Getty Images

А также недавно дом в этом районе приобрела Адель. Впрочем, чтобы купить особняк у Сталлоне она взяла кредит в банке и теперь каждый месяц будет выплачивать по четверть миллиона долларов. Британская певица уже затеяла грандиозный ремонт: снесла все стены и второй этаж. Уцелел только бассейн со статуей Рокки.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец переезжают в свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Беннифер очень долго выбирали достойное жилье. И наконец остановились на имении за 60 миллионов долларов. Пара уже начала перевозить вещи.