Адель затіяла грандіозну перебудову особняка, яку вона купила у Сільвестра Сталлоне

Судячи з фото, співачка повністю знесла другий поверх і вибила всі стіни, залишивши незайманим лише басейн зі статуєю Роккі.

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Британська співачка Адель купила у голлівудського актора Сільвестра Сталлоне за 58 мільйонів доларів його особняк. І розпочала грандіозну перебудову. Про це пише Daily Mail.

На фото, зроблених журналістами, видно, що Адель буквально випатрала будинок у Беверлі-Хіллз, повністю знесла другий поверх і залишила незайманим лише басейн зі статуєю Роккі. А ось статую гравця у поло співачка прибрала.

Адель вирішила зробити грандіозний ремонт в особняку з 8 спальнями та 12 ваннами кімнатами, який купила в іпотеку.

Адель майже знесла будинок Сталлоне

Особняк Сільвестра Сталлоне співачка купила за 58 мільйонів доларів, удвічі дешевшу, ніж за будинок планував виручити сам актор. Спочатку він хотів за будинок 110 мільйонів, потім ціна була знижена до 80 мільйонів. Але вона взяла кредит у 38 мільйонів доларів, тому тепер найближчі 30 років їй доведеться виплачувати банку по 227 тисяч доларів на місяць, щоб його погасити.

Адель майже знесла будинок Сталлоне

Ця сума включає високі податки на нерухомість для анклаву знаменитостей та п'ятивідсоткову відсоткову ставку, що є великою сумою навіть для співачки, власний капітал якої становить 183 мільйони доларів.

Будівельники побудували великий одноповерховий будиночок на колесах як тимчасову базу, поки завершують роботи, які, схоже, далекі від завершення. Роботи виконуються знаменитою будівельною компанією Valle Reinis, заснованою будівельниками розкішних будинків Браяном Валле та телевізійним актором Робом Рейнісом. Дружина Роба — Зої Вінклер Рейніс — найкраща подруга Кім Кардаш'ян, яка назвала Зої однією зі своїх найближчих подруг.

Колишній маєток Слая Сталлоне є одним з найбільших у Беверлі-Парку, його площа становить 3,6 акра, а з вікон відкривається чудовий вид на місто. Це закритий район, де проживають знаменитості.

Втім, величезний будинок, куплений у Сталлоні, не перший у портфелі Адель. Раніше вона вже купила три будинки подешевше в Беверлі-Хіллз.

Перший будинок із чотирма спальнями вона придбала за 8,4 мільйона доларів у 2016 році. Другий – з п'ятьма спальнями, – вона купила у 2019 році, а третій – з чотирма спальнями та баскетбольним майданчиком, Адель придбала за 10 мільйонів доларів у 2021 році.

Будинки Адель в Беверлі-Хіллз Фото: Скриншот

Але, мабуть, всі ці будинки не відповідали її уявленням про комфорт, тож вона викупила ще й будинок Сталлоне.

Нагадаємо, Адель спровокувала чутки про те, що вона заручена зі своїм бойфрендом Річем Полом. У Лас-Вегасі співачка з'явилася з діамантовим перстнем на пальці.