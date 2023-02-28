Адель помітили з діамантовою обручкою за $1 мільйон

Адель спровокувала чутки про те, що вона заручена зі своїм бойфрендом Річем Полом, після того, як на ній помітили обручку з величезним діамантом.

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Адель і її спортивний агент Річ Пол спровокували чутки про заручини після того, як співачку помітили з діамантовою обручкою на її шоу в Лас-Вегасі. Про це пише The Mirror.

34-річна співачка та її 41-річний партнер, спортивний агент, зустрічаються вже два роки та, як припускається, планують весілля цього літа.

[ + – ] Адель і Річ Пол Фото: Getty Images

Зазначається, що Річ поставив заповітне запитання зірці зі сліпучою обручкою, яка, за оцінками, коштує 1 мільйон доларів.

Як повідомляють закордонні ЗМІ, минулими вихідними артистка дала концерт у Лас-Вегасі, і на безіменному пальці в неї виднілася чимала обручка з діамантом грушеподібної форми.

Експерт із ювелірних виробів підрахував, що кільце важить приблизно 10 карат.

"Цей діамант має блискучий вигляд у всіх сенсах і змушує нас повірити, що він дійсно дуже високої якості", — сказав Апекша Котарі, експерт із діамантів Rare Carat.

Інший експерт сказав виданню: "Немає жодних сумнівів у тому, що пошук діаманта фантазійного огранювання такого розміру вимагав багато часу та ретельного відбору".

Однак інші джерела повідомляють, що Адель носить сліпучу обручку вже більш ніж рік, після того, як вона представила її на церемонії вручення нагород BRIT Awards у 2022 році.

Нагадаємо, раніше Адель говорила, що готова знову сказати "так" своєму обранцю після невдалого шлюбу з підприємцем Саймоном Конекі, від союзу з яким залишився 9-річний син Анджело Адкінс.

Чутки про стосунки між Адель і Річем з'явилися влітку 2021 року, коли вони разом прийшли на фінал NBA. Офіційно свій роман пара підтвердила восени 2021 року. А познайомилися закохані на одній із вечірок.