Адель зізналася, що готова знову вийти заміж
Після двох років офіційної свободи співачка засумувала за статусом заміжньої
Нещодавно 33-річна співачка Адель дала інтерв'ю журналу Rolling Stone Magazine, у якому розповіла про боротьбу з депресією та тривогою після розлучення з підприємцем Саймоном Конекі у 2019 році, з яким вони виховують сина Анджело. Проте напередодні зірка зізналася, що готова знову сказати "так" та приміряти білу фату. За словами Адель, у шлюбі вона відчувала себе захищеною і зараз їй цього дуже не вистачає. "Я відкрита для шлюбу. Те, що я відчувала під час заміжжя, було найбільш безпечним відчуттям у світі", — зазначила співачка на радіо SiriusXM.
Зазначимо, що наразі Адель зустрічається із зірковим спортивним агентом 39-річним Річем Полом, який нещодавно супроводжував її на інтерв'ю Опрі Вінфрі. Чутки про їхні відносини з'явилися влітку 2021 року, коли Адель разом з Річем прийшла на фінал NBA. Офіційно свій роман вони підтвердили восени 2021 року. А познайомилася пара на одній із вечірок. Підписники зірки навіть припустили, що вони вже заручені, адже на її безіменному пальці з'явилася шикарна каблучка.
Адель раніше зізнавалась, що пропрацьовувала свої проблеми та установки з психотерапевтом, який допоміг їй виявити, що причина її тривожності криється в дитинстві. Адже батьки зірки розвелися за кілька місяців після її народження. А батько, Марк Еванс, який помер від раку у травні 2021 року, свого часу продав приватну інформацію про Адель таблоїду The Sun. Проте вона змогла вибачити його.
Нагадаємо, Адель вимагала в Spotify відтворювати пісні з її нового альбому "30" в спеціальному порядку та забрати кнопку випадкового відтворення.