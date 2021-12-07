Адель зізналася, що готова знову вийти заміж

Після двох років офіційної свободи співачка засумувала за статусом заміжньої

Нещодавно 33-річна співачка Адель дала інтерв'ю журналу Rolling Stone Magazine, у якому розповіла про боротьбу з депресією та тривогою після розлучення з підприємцем Саймоном Конекі у 2019 році, з яким вони виховують сина Анджело. Проте напередодні зірка зізналася, що готова знову сказати "так" та приміряти білу фату. За словами Адель, у шлюбі вона відчувала себе захищеною і зараз їй цього дуже не вистачає. "Я відкрита для шлюбу. Те, що я відчувала під час заміжжя, було найбільш безпечним відчуттям у світі", — зазначила співачка на радіо SiriusXM.

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Зазначимо, що наразі Адель зустрічається із зірковим спортивним агентом 39-річним Річем Полом, який нещодавно супроводжував її на інтерв'ю Опрі Вінфрі. Чутки про їхні відносини з'явилися влітку 2021 року, коли Адель разом з Річем прийшла на фінал NBA. Офіційно свій роман вони підтвердили восени 2021 року. А познайомилася пара на одній із вечірок. Підписники зірки навіть припустили, що вони вже заручені, адже на її безіменному пальці з'явилася шикарна каблучка.

[ + – ] Адель та її коханий Річ Пол Фото: Getty Images

Адель раніше зізнавалась, що пропрацьовувала свої проблеми та установки з психотерапевтом, який допоміг їй виявити, що причина її тривожності криється в дитинстві. Адже батьки зірки розвелися за кілька місяців після її народження. А батько, Марк Еванс, який помер від раку у травні 2021 року, свого часу продав приватну інформацію про Адель таблоїду The Sun. Проте вона змогла вибачити його.

Нагадаємо, Адель вимагала в Spotify відтворювати пісні з її нового альбому "30" в спеціальному порядку та забрати кнопку випадкового відтворення.