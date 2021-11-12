Адель розповіла про боротьбу з тривогою та депресією після розлучення

Співачка зізналася, що проводила час на самоті та дивилася "Клан Сопрано", борючись з "цунамі емоцій".

33-річна співачка Адель розповіла в інтерв’ю журналу Rolling Stone Magazine про свою боротьбу з тривогою та депресією, а також, як її залишили в найтяжчий момент прикутою до ліжка. Після розлучення із Саймоном Конекі у 2019 році Адель пережила не найкращі часи. Разом з чоловіком вони прожили з 2011 року та виховали 9-річного сина Анджело. Їхнє весілля було настільки приватним, що в мережі навіть немає фото чи відео. Про це повідомляє Dailymail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Адель зізналася, що коли вони поділили з чоловіком опіку над сином після розлучення, вона почала часто проводити час на самоті та дивилася "Клан Сопрано", борючись з "цунамі емоцій".

[ + – ] Адель на обкладинці Rolling Stone

Авторка безсмертних хітів згадала, як круто відсвяткувала 31-й день народження з друзями, проте наступного дня відчула, що щось не так. Замість того, щоб вирішувати свої справи, як зазвичай, співачка просто валялася в ліжку і переглядала "Клан Сопрано". Тоді ж Адель вирішила боротися зі своїм пригніченим станом.

Рятуючи себе від депресії та поганих думок, знаменитість вирішила подорожувати та перестала вживати алкоголь упродовж 6 місяців задля покращення ментального здоров’я. Вона розповіла, що поїхала на Ямайку, у Грецію та пустелю в Аризоні, перш ніж виявила, що в неї алергія на більшість видів глютену, який, як виявилось, може викликати депресію як побічний ефект чутливості.

Співачка зізналася, що дуже змінилася, порівняно з людиною, якою вона була до зустрічі із Саймоном. Тож вирішила розірвати цей шлюб. Втім довго Адель у Лос-Анджелесі не сумувала, адже друзі почали налаштовувати її на побачення "в сліпу".

Нагадаємо, що нещодавно Адель зі своїм новим бойфрендом Річем Полем сходили на баскетбольний матч. Спортивний агент Річ Пол і співачка зустрічаються з травня, але підтвердили свої стосунки тільки восени цього року.

Раніше ми повідомляли, що співачка Адель з'явилася на обкладинках відразу двох Vogue. Співачка стала героїнею британського й американського видання найавторитетнішого журналу про моду та красу.