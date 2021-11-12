Адель рассказала о борьбе с тревогой и депрессией после развода

Певица призналась, что проводила время в одиночестве и смотрела "Клан Сопрано", борясь с "цунами эмоций".

33-летняя певица Адель рассказала в интервью журналу Rolling Stone Magazine о своей борьбе с тревогой и депрессией, а также, как ее оставили в самый трудный момент прикованной к постели. После развода с Саймоном Конеки в 2019 году Адель переживала не лучшие времена. Они поженились в 2011 году и воспитывали 9-летнего сына Анджело. Их свадьба была настолько закрытой, что в Сети до сих пор не найти фото, или видео с торжества. Об этом сообщает Daily Mail.

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Адель призналась, что когда они поделили с мужем опеку над сыном после развода, она стала часто проводить время в одиночестве и смотрела "Клан Сопрано", борясь с "цунами эмоций".

[ + – ] Адель на обложке Rolling Stone

Автор бессмертных хитов вспомнила, как круто отпраздновала 31-й день рождения с друзьями, однако на следующий день почувствовала, что что-то не так. Вместо того чтобы заниматься своими делами, как обычно, певица просто валялась в постели и пересматривала "Клан Сопрано". Тогда же Адель решила справляться со своими дурными мыслями и подавленным состоянием.

Спасая себя от депрессии, знаменитость начала путешествовать и перестала употреблять алкоголь. Воздержание длилось более полугода. Адель рассказала, как ездила на Ямайку, в Грецию и пустыню в Аризоне, прежде чем обнаружила, что у нее аллергия на большинство видов глютена, который, как оказалось, может вызвать депрессию как побочный эффект чувствительности.

Певица призналась, что очень изменилась по сравнению с человеком, которым она была до встречи с Саймоном. Поэтому решила расторгнуть этот брак. Впрочем, долго Адель в Лос-Анджелесе не скучала, ведь друзья начали настраивать ее на свидания "вслепую". Впрочем, как призналась певица, это не сработало. Зато ей очень помогла дружба со звездными соседями: Николь Ричи и актрисой Дженнифер Лоуренс.

Напомним, что недавно Адель со своим новым бойфрендом Ричем Полем сходили на баскетбольный матч. Спортивный агент Рич Пол и певица встречаются с мая, но подтвердили свои отношения только осенью этого года.

Ранее мы сообщали, что певица Адель появилась на обложках сразу двух Vogue. Певица стала героиней британского и американского издания авторитетнейшего журнала о моде и красоте.