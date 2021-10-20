Адель и ее новый бойфренд сходили на баскетбольный матч
Спортивный агент Ричи Пол и певица встречаются с мая, но подтвердили свои отношения только месяц назад
33-летняя певица Адель, которая после сложного бракоразводного процесса похудела и выпустила новый сингл Easy On Me, уже бьющий все рекорды, сходила со своим новым бойфрендом Ричи Полом на свидание. Об этом пишет Daily Mail.
Свидание получилось тематическим. 39-летнего Ричи Пола называют "агентом спортивных звезд". Среди его клиентов баскетболисты Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Бен Симмонс и многие другие. Он владеет собственным агентством Klutch Sports Group, которое основал в 2012 году.
Адель и Рич посетили одно из важнейших спортивных событий: открытие сезона НБА. Играли команды "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз".Последние выиграли со счетом 114:121. И Ричи может гордиться своим клиентом. Именно Леброн Джеймс стал лидером по результативности в матче.
Адель и Ричи сидели на лучших местах в первом ряду. И певица выглядела ослепительно в кожаном брючном костюме и пальто Louis Vuitton за четыре тысячи фунтов стерлингов.
Пара выглядела счастливой и живо обсуждала игру. Ранее стало известно, что они уже познакомились с детьми друг друга. Так, Ричи встретился с Анджело, сыном Адель от бизнесмена Саймона Конецки, с которым она развелась в 2019 году. А певица уже познакомилась с тремя детьми своего бойфренда от первого брака.
Адель подтвердила, что встречается с Ричи только месяц назад и отметила, что "они очень счастливы".
"Я не хотела предавать наши отношения огласке. Я просто хотела быть с ним. Он великолепен. Я не чувствую рядом с Ричи беспокойства, или нервозности. А скорей противоположные чувства. Я уже отвыкла от этого, для меня это даже дико", — призналась певица в недавнем интервью.