Адель і її новий бойфренд сходили на баскетбольний матч

Спортивний агент Річі Пол і співачка зустрічаються з травня, але підтвердили свої стосунки тільки місяць тому

33-річна співачка Адель, яка після складного процесу розлучення схудла та випустила новий сингл Easy On Me, що вже б'є всі рекорди, сходила зі своїм новим бойфрендом Річі Полом на побачення. Про це пише Daily Mail.

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Побачення вийшло тематичним. 39-річного Річі Пола називають "агентом спортивних зірок". Серед його клієнтів баскетболісти Леброн Джеймс, Ентоні Девіс, Бен Сіммонс і багато інших. Він володіє власним агентством Klutch Sports Group, яке заснував у 2012 році.

Адель і Річ відвідали одну з найважливіших спортивних подій: відкриття сезону НБА. Грали команди "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Голден Стейт Ворріорс". Останні виграли з рахунком 114:121. І Річі може пишатися своїм клієнтом. Саме Леброн Джеймс став лідером за результативністю в матчі.

[ + – ] Адель і Річ Пол Фото: Getty Images

Адель і Річ сиділи на найкращих місцях у першому ряду. І співачка має неймовірний вигляд у шкіряному брючному костюмі та пальті Louis Vuitton за чотири тисячі фунтів стерлінгів.

[ + – ] Адель на баскетбольному матчі Фото: Twitter Lakers

Пара мала щасливий вигляд і жваво обговорювала гру. Раніше стало відомо, що вони вже познайомилися з дітьми одне одного. Так, Річ зустрівся з Анджело, сином Адель від бізнесмена Саймона Конекі, з яким вона розлучилася у 2019 році. А співачка вже познайомилася з трьома дітьми свого бойфренда від першого шлюбу.

Адель підтвердила, що зустрічається з Річем тільки місяць тому, і відзначила, що "вони дуже щасливі".

"Я не хотіла розголосу про наші стосунки. Я просто хотіла бути з ним. Він чудовий. Я не відчуваю поруч із Річі занепокоєння або нервозність. А скоріше протилежні почуття. Я вже відвикла від цього, для мене це навіть дико", — зізналася співачка в недавньому інтерв'ю.