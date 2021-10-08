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Певица Адель украсила обложку сразу двух журналов Vogue

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Фото: Instagram adele

Певица стала героиней британского и американского издания самого авторитетного журнала о моде и красоте

Британская певица Адель, которая взяла перерыв на пять лет, чтобы записать новый альбом, триумфально вернулась. Она анонсировала новый сингл, сообщила, что альбом получит загадочное название "30" и украсила сразу две обложки Vogue: в Великобритании и в США. Об этом сообщила сама певица в Instagram.

Обложки будут разными, равно как и фотосессии и интервью. Певица, которая недавно поразила своим новым образом, рассказала, как сбросила лишний вес, и примерила роскошные наряды от Vivienne Westwood и Valentino.

Обложка Адель для британского Voque

Интервью Адель для Vogue стало первым за пять лет ее добровольного затворничества. Новости о певице поклонники получали только из ее редких постов в соцсетях.

Обложка Адель для американского Vogue

Она призналась, что похудение не было самоцелью. Просто после тяжелого развода с американским бизнесменом Саймоном Коннеки в 2019 году, пока супруги решали вопрос с разделом имущества и совместной опекой над общим сыном Анджело, Адель стала справляться со стрессом благодаря занятиям в спортзале.

Фотосессия Адель для американского Voque

Она назвала его "кабинет психолога". Певица посещала его три раза в неделю, чтобы снизить тревожность, отложить смартфон и просто почувствовать себя лучше.

Фотосессия Адель для британского Voque

Расписание было довольно стандартным: утром она проводила силовую тренировку с тренером, днем занималась боксом, или просто гуляла, а вечером посвящала несколько часов кардиоупражнениям.

За два года певица похудела на 45 килограмм. Она отрицает, что пользовалась услугами пластических хирургов, или сидела на специальной диете.

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Певица Адель с новім бойфрендом Ричем Полом
Фото: Instagram adele
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Один из последних снимков Адель
Фото: Instagram adele

Сейчас 33-летняя Адель встречается с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом, который в прошлом году занял 19 строчку списка Forbes среди самых высокооплачиваемых спортивных агентов в мире.