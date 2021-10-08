Співачка Адель прикрасила обкладинку відразу двох журналів Vogue

Співачка стала героїнею британського й американського видання найавторитетнішого журналу про моду та красу

Британська співачка Адель, яка взяла перерву на п'ять років, щоб записати новий альбом, тріумфально повернулася. Вона анонсувала новий сингл, повідомила, що альбом отримає загадкову назву "30" і прикрасила відразу дві обкладинки Vogue: у Великобританії та в США. Про це повідомила сама співачка в Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Обкладинки будуть різними, так само як і фотосесії та інтерв'ю. Співачка, яка нещодавно вразила своїм новим образом, розповіла, як схудла, та приміряла розкішні вбрання від Vivienne Westwood і Valentino.

[ + – ] Обкладинка Адель для британського Voque

Інтерв'ю Адель для Vogue стало першим за п'ять років її добровільного самітництва. Новини про співачку шанувальники отримували тільки з її рідкісних постів у соціальних мережах.

[ + – ] Обкладинка Адель для американського Vogue

Вона зізналася, що схуднення не було самоціллю. Просто після важкого розлучення з американським бізнесменом Саймоном Конекі у 2019 році, поки подружжя вирішувало питання з розділом майна та спільною опікою над спільним сином Анджело, Адель стала справлятися зі стресом завдяки заняттям у спортзалі.

[ + – ] Фотосесія Адель для американського Voque

Вона назвала його "кабінет психолога". Співачка відвідувала його три рази на тиждень, щоб знизити тривожність, відкласти смартфон і просто відчути себе краще.

[ + – ] Фотосесія Адель для британського Voque

Розклад був досить стандартним: уранці вона проводила силове тренування з тренером, удень займалася боксом або просто гуляла, а ввечері присвячувала кілька годин кардіовправам.

За два роки співачка схудла на 45 кілограм. Вона заперечує, що користувалася послугами пластичних хірургів або сиділа на спеціальній дієті.

[ + – ] Співачка Адель із новим бойфрендом Річем Полом Фото: Instagram adele [ + – ] Один із останніх знімків Адель Фото: Instagram adele

Зараз 33-річна Адель зустрічається з 39-річним спортивним агентом Річем Полом, який минулого року зайняв 19 рядок списку Forbes серед найбільш високооплачуваних спортивних агентів у світі.